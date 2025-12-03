miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 20:06
Revés.

Caso ANDIS: Casanello rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para anular la causa

La defensa del ex titular de ANDIS pidió anular la causa y su sobreseimiento, pero el juez Casanello lo rechazó.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Casanello rechazó el pedido de Spagnuolo para anular la causa ANDIS (Archivo)

Casanello rechazó el pedido de Spagnuolo para anular la causa ANDIS (Archivo)

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el planteo de la defensa de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que había vuelto a pedir su sobreseimiento y la nulidad de la causa en la que está siendo investigado.

El abogado del exfuncionario, Mauricio D’Alessandro, intentó reimpulsar el cierre del expediente con un nuevo peritaje privado que cuestiona la validez de los audios que originaron el caso.

La presentación se basó en un informe de la empresa Graudio Forensics, con sede en Madrid, que analizó el audio extraído de la transmisión de YouTube del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron las escuchas. El estudio detectó múltiples cortes y ediciones, y una probabilidad del 65% de que exista voz generada con inteligencia artificial, aunque no especifica qué frases o segmentos estarían adulterados.

Sebastián Casanello
Casanello rechaz&oacute; el pedido de Spagnuolo para anular la causa ANDIS (Archivo)

Casanello rechazó el pedido de Spagnuolo para anular la causa ANDIS (Archivo)

La discusión sobre los audios ya está en la Cámara

Fuentes judiciales indicaron que Casanello descartó el planteo sin tratar el fondo de la cuestión, al considerar que la discusión sobre la validez y legalidad de los audios ya se está dando en la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Ese tribunal tiene bajo estudio los argumentos de las defensas y la postura del fiscal Franco Picardi.

El objetivo de la defensa de Spagnuolo y de otros imputados es anular la resolución del 21 de agosto, en la que Casanello habilitó la investigación a pedido de Picardi. Además, hay un incidente paralelo en el que se reclama el cierre de la causa alegando que las supuestas irregularidades entre la ANDIS y distintas droguerías ya habrían sido analizadas en un expediente anterior que terminó archivado por inexistencia de delito.

En su nuevo escrito, la defensa del exdirector de ANDIS sostuvo que los audios “parecerían haber sido obtenidos por medios subrepticios por un tercero ajeno a la conversación”, lo que, a su criterio, reforzaría la hipótesis de una obtención ilegal del material. En otras palabras, insinúan que Spagnuolo podría haber sido víctima de espionaje, aunque hasta el momento no se presentaron pruebas firmes en ese sentido.

La Justicia ordenó 25 allanamientos en la causa por presuntas coimas en la ANDIS.

La teoría del “fruto del árbol envenenado” en la causa ANDIS

D’Alessandro insiste en que las grabaciones fueron el disparador de la causa y plantea que, si se demuestra que son ilícitas o manipuladas, debería aplicarse la teoría del fruto del árbol envenenado, según la cual toda prueba derivada de un elemento inicial viciado también se vuelve inadmisible.

El fiscal Picardi, sin embargo, defendió ante la Cámara que la investigación no se sostiene solo en esos audios. Señaló que el caso se apoyó en un conjunto más amplio de indicios de presunta corrupción, entre ellos el decreto presidencial con el que el presidente Javier Milei desplazó de sus cargos a Spagnuolo y al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, Daniel Garbellini, incluso antes del avance formal del expediente.

En el dictamen con el que pidió las 15 indagatorias que ya están en curso, Picardi prácticamente no mencionó las grabaciones, en un intento de darle al caso un recorrido independiente de la controversia sobre los audios. La definición de la Cámara Federal sobre la validez de ese material y su rol en el origen del expediente será clave para el futuro de la causa ANDIS, mientras el juez Casanello mantiene en pie la investigación y, por ahora, descarta cerrar el capítulo Spagnuolo.

