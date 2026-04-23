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23 de abril de 2026 - 21:59
Deportes.

Boca Juniors goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia y clasificó a octavos de final

Con goles de Giménez, Velasco, Bareiro, el equipo de Úbeda goleó al Halcón y clasificó entre los ocho mejores de su zona.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Victoria de Boca.

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Apenas a los 5 minutos, el Halcón logró convertir por intermedio de Juan Gutiérrez, que conectó de cabeza tras un gran centro de Agustín Hausch. Sin embargo, el festejo duró poco, ya que el VAR, a cargo de Silvio Trucco, advirtió al árbitro Andrés Gariano que el autor del gol estaba en posición adelantada, por lo que la jugada fue invalidada.

Después de ese arranque intenso, Boca logró acomodarse y encontró la ventaja a los 22 minutos del primer tiempo. La acción se inició tras una mala salida defensiva de Defensa y Justicia. Alan Velasco asistió de primera y Milton Giménez resolvió con una volea espectacular que terminó en el fondo del arco.

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La pelota se desvió en Emiliano Amor, lo que terminó descolocando al arquero Cristopher Fiermarín y sellando el 1 a 0 para el conjunto visitante.

Ya en el complemento, Boca aprovechó mejor los espacios y terminó de definir la historia en la parte final del partido. A los 32 minutos del segundo tiempo, Alan Velasco amplió la ventaja luego de una excelente habilitación de Zeballos. El atacante picó a gran velocidad desde su campo y definió ante la salida del arquero para marcar el segundo.

Pocos minutos después, a los 35 del segundo tiempo, llegó el tercero. Tras una muy buena asistencia de Paredes, Tomás Aranda se metió en el área y asistió a Adam Bareiro, que solo tuvo que empujarla para poner el 3 a 0.

En tiempo de descuento, un pase en profundidad, dejó a Merentiel solo que eludió al arquero y marcó el 4 a 0 definitivo.

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