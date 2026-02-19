jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 10:27
País.

Fuerte sismo de casi 5 puntos frente a la costa de Mar del Plata

El movimiento, registrado por el Inpres, tuvo un foco superficial de apenas 9 kilómetros bajo el océano Atlántico y sorprendió a los vecinos de la ciudad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tembló Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 de magnitud bajo el océano Atlántico cerca de la costa. &nbsp;

Tembló Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 de magnitud bajo el océano Atlántico cerca de la costa.

 

Un intenso sismo sacudió esta mañana los sectores del sur de Mar del Plata, comprendidos entre el faro y Chapadmalal, originado por un temblor de poca profundidad frente a la costa del Mar Argentino, un fenómeno poco frecuente en esta zona de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se registró a las 8:15 de este jueves, con un foco ubicado a aproximadamente 9 kilómetros de profundidad.

Temblor en Mar del Plata.

En medio de una mañana tranquila por la paralización de actividades debido al paro general de la CGT, los vecinos de Mar del Plata se vieron sorprendidos al salir de sus hogares y percibir el movimiento.

Embed

Qué dice el reporte oficial

Los informes oficiales indicaron que el sismo alcanzó una magnitud de 4,9 en la escala de Richter, un valor elevado para esta zona de la provincia de Buenos Aires.

Los expertos señalaron que no existe riesgo de tsunami, ya que la magnitud del sismo fue moderada. Aun así, el temblor generó sorpresa, al tratarse de un hecho poco frecuente para esta ciudad marítima.

Temblor en Mar del Plata.

Habitantes de diversos barrios del sector sur del partido de General Pueyrredon compartieron en redes sociales y medios locales que, aunque el movimiento duró apenas unos segundos, se percibió con intensidad, provocando el vaivén de lámparas y el movimiento del agua en piletas y acuarios.

