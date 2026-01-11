domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 12:09
Detenido.

El primer mensaje de Nicolás Maduro desde una cárcel de Estados Unidos

Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana detenido en Estados Unidos y envió su primer mensaje público desde prisión.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
BARILOCHE (36)

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana detenido en Estados Unidos y envió su primer mensaje público desde prisión, que fue difundido por su hijo durante un encuentro partidario del oficialismo venezolano.

Lee además
Nuevo anuncio de Donald Trump.
Política.

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos
Buque Petrolero
Política internacional.

La incautación de buques petroleros por Estados Unidos intensifica presión sobre Venezuela y Rusia

La información fue dada a conocer por Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien aseguró que el exmandatario se comunicó con sus abogados y les transmitió un mensaje dirigido a sus seguidores y a la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

BARILOCHE (37)

Según relató su hijo, Maduro expresó tranquilidad y fortaleza anímica pese a la situación judicial que atraviesa. “No estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores”, habría dicho el exmandatario, de acuerdo al testimonio difundido públicamente durante la reunión partidaria.

Maduro Guerra insistió en que su padre “está bien y fuerte” mientras permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta un proceso ante la Justicia Federal de Estados Unidos por múltiples cargos penales.

Mensaje de unidad y respaldo a la dirigencia chavista

Durante su intervención, el hijo del exmandatario sostuvo que la detención no significó una derrota política. “No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes”, afirmó, al tiempo que reconoció el impacto emocional que generó la situación entre los militantes.

En ese marco, destacó que el exmandatario habría sido sometido a una “fuerza desproporcionada” durante la operación que derivó en su captura, pero subrayó que, según su visión, Maduro mantiene intacta su convicción política.

Nicolas Maduro es escoltado por agentes de la DEA.

Maduro Guerra también llamó a preservar la cohesión interna del chavismo y citó al expresidente Hugo Chávez al remarcar que “la fortaleza del movimiento está en la unidad”. En ese sentido, pidió confianza en las principales figuras del oficialismo venezolano, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y el dirigente Diosdado Cabello.

Las declaraciones se producen a más de una semana de la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la detención y el traslado de Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados con narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con el uso de armas, según informaron autoridades norteamericanas.

Nicolás Maduro

Tras el operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país gobernará Venezuela hasta que se concrete “una transición segura, adecuada y juiciosa”. No obstante, días después descartó una segunda ola de ataques, luego de que el gobierno venezolano liberara a un número significativo de presos políticos.

En ese contexto, Trump también sostuvo que Estados Unidos y Venezuela mantienen conversaciones para avanzar en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera del país sudamericano. Según indicó, grandes empresas del sector energético estarían dispuestas a invertir al menos 100.000 millones de dólares, tras reuniones mantenidas en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales compañías.

Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York a la espera del avance del proceso judicial, en un escenario que continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas tanto en Venezuela como a nivel internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos hechos en Estados Unidos

La incautación de buques petroleros por Estados Unidos intensifica presión sobre Venezuela y Rusia

Donald Trump advirtió que EE.UU podría mantener el control sobre Venezuela por varios años

Venezuela anuncia liberaciones de presos políticos tras la captura de Maduro

El primer mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel: "Estamos bien, somos unos luchadores"

Lo que se lee ahora
Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Jujuy.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos video
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel