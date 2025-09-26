Cómo va a estar el tiempo para la Elección Nacional de la FNE 2025 - Imagen de archivo

De cara a la elección de la representante nacional de la FNE 2025, el tiempo acompañará con condiciones agradables, aunque con algo de nubosidad hacia la noche. Para esta jornada se anticipa una máxima que podría llegar a los 30ºC.

Pronóstico para esta noche Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19°C. No se esperan precipitaciones (probabilidad de lluvia entre 0 y 10%) y los vientos soplarán del norte, con intensidades de 23 a 31 km/h.

Estas condiciones aseguran una noche fresca pero estable para el esperado evento estudiantil.

El tiempo durante el fin de semana De cara al sábado, último día de la FNE y entrega de premios, el pronóstico anticipa un descenso en la temperatura máxima, que llegará a 24°C, con una mínima prevista de 15°C. El cielo se presentará con nubosidad variable.

Finalmente el domingo el clima volverá a mostrar amplitud térmica, con una mínima de 10°C y una máxima que ascenderá hasta los 26°C.

