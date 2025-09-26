viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 09:16
Expectativas.

Cómo va a estar el tiempo para la Elección Nacional de la FNE 2025

Esta noche es la Elección Nacional en el marco de la FNE 2025, por eso te adelantamos cómo va a estar el tiempo y qué pasará el fin de semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cómo va a estar el tiempo para la Elección Nacional de la FNE 2025 - Imagen de archivo

Cómo va a estar el tiempo para la Elección Nacional de la FNE 2025 - Imagen de archivo 

Pronóstico para esta noche

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19°C. No se esperan precipitaciones (probabilidad de lluvia entre 0 y 10%) y los vientos soplarán del norte, con intensidades de 23 a 31 km/h.

Estas condiciones aseguran una noche fresca pero estable para el esperado evento estudiantil.

El tiempo durante el fin de semana

De cara al sábado, último día de la FNE y entrega de premios, el pronóstico anticipa un descenso en la temperatura máxima, que llegará a 24°C, con una mínima prevista de 15°C. El cielo se presentará con nubosidad variable.

Finalmente el domingo el clima volverá a mostrar amplitud térmica, con una mínima de 10°C y una máxima que ascenderá hasta los 26°C.

