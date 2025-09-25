FNE 2025: más de 30 mil personas disfrutan del último desfile doble de carrozas

Desfile doble de carrozas.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) continúa a pleno en Jujuy y este jueves se realiza el último desfile doble de carrozas, uno de los eventos más convocantes del calendario.

Más de 30 mil personas se acercaron a este evento para disfrutar de las 80 obras de arte.

El desfile doble reunió a las carrozas de ambos grupos en una noche cargada de color, música y alegría, que se vivió como una verdadera fiesta popular. Con esta jornada, se da cierre a los desfiles de la presente edición, antesala de la elección de la Reina Nacional.

Cabe destacar que en el primer desfile doble de carrozas asistieron también más de 30 mil y unas 12 mil personas en la elección del Paje 10 que fue el domingo pasado. Mientras que el lunes, fueron más de 25 mil a la Elección Provincial. Últimos días de la agenda de la FNE 2025 Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Este viernes será la Elección Nacional En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger. Embed - FNE 2025 - CANDIDATAS PARA LA ELECCIÓN NACIONAL

