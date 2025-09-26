Elección Nacional: las puertas del Estadio 23 de agosto abren a las 18 horas

El viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” por la FNE 2025. El cierre estelar estará a cargo del grupo Airbag por lo que la gente podrá disfrutar de un espectáculo súper completo.

En este sentido, desde el Ente Autárquico Permanente anunciaron que la apertura de puertas será a las 18 horas y el espectáculo dará inicio a las 21. Además, las autoridades pidieron a los asistentes respetar la señalización de ingresos y colaborar con el personal de control para agilizar el acceso. También se recuerda que está prohibido el ingreso de objetos contundentes, botellas de vidrio y elementos que puedan afectar la seguridad del evento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Por último, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Transmisión de Canal 4 de Jujuy Como cada año, habrá transmisión de Canal 4 de Jujuy en donde se mostrará la previa, la pasada de las chicas y todo el color de una de las noches más esperadas en esta edición Nº74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Estas son las candidatas para la Elección Nacional En el marco de la agenda de la FNE 2025, hoy viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger. Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.