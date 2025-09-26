viernes 26 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 08:17
¡Imperdible!

¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando!

¿Alguna vez soñaste con ser dueño de tu propio terreno? Hoy ese sueño está más cerca que nunca!

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando!

¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando!

¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando!

¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando!

Con una entrega desde $500.000 y financiación en hasta 132 cuotas desde $150.000, podés asegurar tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3, un desarrollo exclusivo de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, empresa con más de 15 años de trayectoria haciendo realidad proyectos de vida.

Lee además
Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día
Reconocimiento.

Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día
Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025 video
La más esperada.

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025

Ubicación privilegiada

Los lotes se encuentran en la zona de Los Alisos, un área en pleno crecimiento, a solo minutos del centro de San Salvador de Jujuy, con excelente conectividad, servicios proyectados y rodeada de naturaleza. Un espacio ideal para tu casa propia, inversión segura o emprendimiento familiar.

Medidas de lotes Lotes desde 300 m² con posibilidad de unir dos o más parcelas según tus necesidades. Trazado moderno con calles amplias y planificación urbanística de calidad. Espacios verdes y entorno pensado para el bienestar.

Respaldo y trayectoria

Agostini Desarrollos Inmobiliarios lleva más de 15 años desarrollando urbanizaciones en Jujuy, con más de 3.000 familias que ya disfrutan de su lote propio. Esa experiencia garantiza seguridad jurídica, respaldo y confianza en cada proyecto.

Promociones irresistibles - 20% de descuento por pago contado - Entrega accesible desde $500.000 - Financiación en hasta 132 cuotas ajustables por índice de la construcción

¿Por qué es una oportunidad única?

  • La promoción es válida solo hasta el 30/09/25
  • Cupos limitados de lotes en esta etapa 3.
  • Más de 3.000 familias ya confiaron en Agostini para cumplir el sueño de la tierra propia.
  • Este mes accedés con sólo $500.000.
  • Empresa con 15 años en el rubro del desarrollo inmobiliario, líder en desarrollos urbanísticos en la provincia.

Contactanos hoy mismo! Al WhatsApp 388 462 4099 Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390.

¡Dale! ¡Vos también podés planificar tu futuro hoy y empezar a construir tus sueños!

CONTENIDO EXTERNO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025

Cómo va a estar el tiempo para la Elección Nacional de la FNE 2025

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en San Pedro para la inauguración de la nueva terminal

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Lo que se lee ahora
Preinscripciónpara la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación.

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Pequeño J, el jefe narco que estaría detrás de las muertes
Crimen.

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es "Pequeño J", el jefe narco que estaría detrás de las muertes

Juan Carlos González tenía 60 años 
Investigación.

Confirmaron a la quinta víctima de Matías Jurado

Prohibirán los caños de escape ruidosos en San Salvador de Jujuy video
Convivencia.

Prohibirán los caños de escape ruidosos en San Salvador de Jujuy

Vindicacion de la Jueza Laura Lamas González
Investigación.

La jueza Laura Lamas González inició proceso de vindicación

Matías Jurado. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel