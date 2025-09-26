¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando! ¡Tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3 te está esperando!

Con una entrega desde $500.000 y financiación en hasta 132 cuotas desde $150.000, podés asegurar tu lote en Nuevo Alisos – Etapa 3, un desarrollo exclusivo de Agostini Desarrollos Inmobiliarios, empresa con más de 15 años de trayectoria haciendo realidad proyectos de vida.

Ubicación privilegiada Los lotes se encuentran en la zona de Los Alisos, un área en pleno crecimiento, a solo minutos del centro de San Salvador de Jujuy, con excelente conectividad, servicios proyectados y rodeada de naturaleza. Un espacio ideal para tu casa propia, inversión segura o emprendimiento familiar.

Medidas de lotes Lotes desde 300 m² con posibilidad de unir dos o más parcelas según tus necesidades. Trazado moderno con calles amplias y planificación urbanística de calidad. Espacios verdes y entorno pensado para el bienestar.

Respaldo y trayectoria Agostini Desarrollos Inmobiliarios lleva más de 15 años desarrollando urbanizaciones en Jujuy, con más de 3.000 familias que ya disfrutan de su lote propio. Esa experiencia garantiza seguridad jurídica, respaldo y confianza en cada proyecto.

Promociones irresistibles - 20% de descuento por pago contado - Entrega accesible desde $500.000 - Financiación en hasta 132 cuotas ajustables por índice de la construcción ¿Por qué es una oportunidad única? La promoción es válida solo hasta el 30/09/25

Cupos limitados de lotes en esta etapa 3.

Más de 3.000 familias ya confiaron en Agostini para cumplir el sueño de la tierra propia.

Este mes accedés con sólo $500.000.

Empresa con 15 años en el rubro del desarrollo inmobiliario, líder en desarrollos urbanísticos en la provincia. Contactanos hoy mismo! Al WhatsApp 388 462 4099 Agostini Desarrollos Inmobiliarios en José de la Iglesia 1390. ¡Dale! ¡Vos también podés planificar tu futuro hoy y empezar a construir tus sueños! CONTENIDO EXTERNO

