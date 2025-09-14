Tragedia en Córdoba: dos muertos al caer una avioneta durante un festival aéreo

Avioneta accidentada en Bellvile El siniestro ocurrió en medio de un evento que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo. Tras el accidente, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, preservó la zona hasta la llegada de las autoridades federales, encargadas de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada asumieron la dirección de la causa, mientras que técnicos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) arribaron al lugar para iniciar las pericias. Según fuentes judiciales, el objetivo es establecer las causas de la pérdida de sustentación del avión.

Una avioneta se estrelló en Córdoba Informes preliminares indicaron que la aeronave habría realizado un “panzazo” antes de incendiarse. El hecho ocurre pocos días después de otro accidente aéreo en Allen, Río Negro, donde un instructor de vuelo de 24 años murió tras ser impactado por una avioneta durante prácticas de paracaidismo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







