domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 09:26
Accidente.

Tragedia en Córdoba: dos muertos al caer una avioneta durante un festival aéreo

El avión, que formaba parte del show aéreo en Bell Ville, perdió el control al despegar, cayó sobre la pista y se prendió fuego.

Por  Verónica Pereyra
Tragedia en BellVille
Avioneta accidentada en Bellvile

El siniestro ocurrió en medio de un evento que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo. Tras el accidente, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, preservó la zona hasta la llegada de las autoridades federales, encargadas de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada asumieron la dirección de la causa, mientras que técnicos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) arribaron al lugar para iniciar las pericias. Según fuentes judiciales, el objetivo es establecer las causas de la pérdida de sustentación del avión.

Una avioneta se estrelló en Córdoba

Informes preliminares indicaron que la aeronave habría realizado un “panzazo” antes de incendiarse. El hecho ocurre pocos días después de otro accidente aéreo en Allen, Río Negro, donde un instructor de vuelo de 24 años murió tras ser impactado por una avioneta durante prácticas de paracaidismo.

