sábado 13 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2025 - 18:34
A las urnas.

Elecciones 2025: desde cuándo se podrá consultar el padrón

El 26 de octubre son las elecciones 2025 en Argentina y para consultar el padrón habrá que esperar algunos días más.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elecciones 2025 (Archivo)

Elecciones 2025 (Archivo)

El domingo 26 de octubre son las elecciones 2025 legislativas en todo el país donde se renovarán bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno convocó formalmente a los comicios mediante el Decreto 335/2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales en todo el país.

Lee además
Autoridades de mesa.
Atención.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las Elecciones 2025 y cómo inscribirse
elecciones en corrientes 2025: el oficialismo obtiene el 52% de los votos y ganaria en primera vuelta
Comicios.

Elecciones en Corrientes 2025: el oficialismo obtiene el 52% de los votos y ganaría en primera vuelta

La Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmó que el martes 16 de septiembre se publicará el padrón definitivo, en el que los ciudadanos podrán consultar su lugar y mesa de votación a través del sitio oficial padron.gob.ar.

La campaña electoral oficial comenzará el 21 de septiembre, y desde el 26 de septiembre se intensificarán los contenidos informativos destinados a los electores. Además, la veda electoral regirá desde el viernes 24 de octubre, dos días antes de los comicios, prohibiendo los actos proselitistas, la difusión de encuestas y la publicación de proyecciones de resultados.

Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota
Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

Elecciones 2025 con Boleta Única de Papel

Una de las principales novedades de estos comicios será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), establecida por la Ley Nº 27.781, que reemplaza al tradicional sistema de boleta sábana con el objetivo de reducir faltantes, robos y manipulaciones en los centros de votación. Cada elector recibirá una sola hoja con todos los partidos y candidatos para marcar su preferencia.

Las fechas del calendario electoral

  • 16 de septiembre: Publicación del padrón definitivo
  • 21 de septiembre: Inicio formal de la campaña
  • 1 de octubre: Publicación oficial de mesas y lugares de votación
  • 18 de octubre: Comienzan las restricciones para difundir encuestas
  • 24 de octubre: Comienzo de la veda electoral
  • 26 de octubre: Jornada de votación nacional
  • 28 de octubre: Inicio del escrutinio definitivo

Los primeros resultados oficiales se difundirán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, mientras que los ciudadanos que no voten tendrán 60 días para justificar su ausencia en las urnas y así no sufrirán sanciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las Elecciones 2025 y cómo inscribirse

Elecciones en Corrientes 2025: el oficialismo obtiene el 52% de los votos y ganaría en primera vuelta

Elecciones 2025 en Buenos Aires: dónde ganó el peronismo y dónde La Libertad Avanza

Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

Áxel Kicillof: "No se puede gobernar más con odio y maltrato"

Las más leídas

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente
Ex Gran Hermano 2022.

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente

MilenaSáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

FNE 2025: Milena Sáez Santillán es la Representante de San Pedro de Jujuy

Diego Spagnuolo.
País.

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo y le encontraron dinero sin declarar

Comenzó la Pintada Estudiantil en el FNE 2025 video
Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil de la FNE 2025: los colegios premiados y las mejores imagenes

Diputados convocó a una sesión especial
Congreso.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por el Garrahan y las universidades

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel