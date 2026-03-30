Las claves del tiroteo en una escuela de Santa Fe: un alumno de 15 años mató a un compañero y hay 8 heridos

Las claves del tiroteo en una escuela de Santa Fe

Un adolescente de 15 años protagonizó este lunes un ataque armado dentro de la escuela N° 40 “Mariano Moreno”, en la ciudad de San Cristóbal, al noroeste de la provincia de Santa Fe, que terminó con la muerte de un estudiante y dejó además un saldo de 8 heridos.

Las claves del tiroteo en una escuela de Santa Fe

Las claves del tiroteo en una escuela de Santa Fe

El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana , en momentos en que el alumnado participaba del izamiento de la bandera. Según las primeras reconstrucciones del hecho, el joven ingresó al establecimiento con un arma de fuego y comenzó a disparar.

Como consecuencia del ataque, un alumno de 13 años falleció y 8 estudiantes resultaron heridos, lo que motivó un amplio operativo sanitario en la región.

Qué se sabe del atacante y cuál es el estado de las víctimas

El autor del ataque es un estudiante de 15 años que cursa tercer año en la misma institución. Tras el hecho, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según informaron los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, el adolescente no registraba, hasta el momento del episodio, antecedentes ni intervenciones previas en el ámbito socioeducativo a lo largo de su trayectoria escolar.

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En tanto, el estudiante fallecido tenía 13 años y murió a causa de las heridas de arma de fuego.

En cuanto a los heridos, el Gobierno de Santa Fe informó que 6 alumnos fueron atendidos en el hospital local con lesiones superficiales y se encuentran fuera de peligro.

Otros 2 estudiantes fueron trasladados al Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela. Uno de ellos, también de 13 años, ingresó en código rojo, aunque se encuentra lúcido y estable, y será derivado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe para una atención de mayor complejidad. El segundo, de 15 años, presenta heridas leves y no reviste gravedad.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó a cargo de la fiscal de menores de San Cristóbal, Carina Gerbaldo, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con la normativa vigente el adolescente imputado es no punible, ya que la nueva ley penal juvenil aún no entró en vigencia. La norma, publicada en marzo, establece en su artículo 52 que comenzará a regir a los 180 días, es decir, recién en septiembre.

En este contexto, desde el Ministerio de Seguridad provincial anticiparon que se desarrollará una investigación “exhaustiva, concreta y profunda”, con participación del Fiscal Regional y el apoyo de las fuerzas de seguridad.

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El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó en conferencia de prensa que el caso se abordará dentro del marco legal actual y que, al tratarse de un menor no punible, no habrá una responsabilidad penal en sentido estricto. Al respecto, señaló que las medidas a adoptar quedarán bajo reserva y estarán sujetas a lo que disponga la Justicia, en el marco del Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe.

Operativo interministerial del Gobierno de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó su conmoción por el hecho y ordenó un despliegue inmediato del Estado provincial.

“Estoy muy golpeado por lo sucedido”, afirmó, tras precisar que la alerta ingresó a las 7.20 a través de los sistemas de monitoreo.

Ante la gravedad del caso, se dispuso el traslado a la ciudad de funcionarios de distintas áreas, entre ellos los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Educación, José Goity; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

También intervienen equipos de atención a víctimas, áreas de niñez y coordinadores de seguridad, en un operativo interministerial orientado a la contención de las familias y de la comunidad educativa.

Desde el gremio Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) manifestaron su “profunda solidaridad” con las familias, docentes y estudiantes afectados, y señalaron que el hecho “interpela a toda la sociedad”.

En un comunicado, remarcaron la necesidad de fortalecer políticas de cuidado, convivencia y acompañamiento integral en las escuelas, y sostuvieron que “la escuela debe seguir siendo un espacio de encuentro y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En ese marco, se informó la suspensión de actividades previstas en la región.

Antecedentes de violencia en ámbitos educativos

El caso más recordado es la masacre de la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, ocurrida en 2004, cuando un estudiante de 15 años mató a 3 compañeros y dejó 5 heridos dentro de un aula. También existen antecedentes como el episodio de Burzaco, provincia de Buenos Aires, en 1997, donde un adolescente mató accidentalmente a un compañero con un arma de su padre dentro de la escuela.

En la ciudad de Santa Fe, si bien no ocurrió dentro de un establecimiento educativo, el ataque de Martín Kunz en 2022 contra cadetes del Liceo Militar General Belgrano dejó un muerto y varios heridos. Kunz ya no cursaba estudios en el Liceo, pero atacó a cuchilladas a un grupo de excompañeros y, en ese hecho, mató al chofer de la combi que los transportaba hacia San Javier.

Además, en la ciudad de San Cristóbal, misma ciudad donde ocurrió el hecho de este lunes, se registró recientemente otro episodio de extrema violencia que, aunque no dejó víctimas fatales, expone un contexto preocupante. A comienzos de 2026, una adolescente de 15 años fue atacada a cuchillazos en la cara y el cuello por un grupo de 5 personas -4 menores y un adulto- en un hecho que la familia calificó como un intento de homicidio.

La joven, identificada como Delfina, debió ser trasladada al hospital Cullen de Santa Fe, donde fue intervenida quirúrgicamente y logró recuperarse sin riesgo vital. A un mes del ataque, su entorno denunció falta de respuestas judiciales y manifestó temor ante la posibilidad de nuevos episodios, al punto de evaluar abandonar la ciudad.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Martín Fernández Silva (Aire de Santa Fe)

Edición: Flor Ballarino