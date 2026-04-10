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10 de abril de 2026 - 13:17
País.

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

La vuelta a clases será gradual y con foco en el acompañamiento tras el ataque. Autoridades definen un esquema flexible según cada nivel

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cómo será la vuelta a clases en la Escuela Mariano Moreno tras el tiroteo

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

La escuela Escuela Mariano Moreno tendrá su vuelta a clases la próxima semana luego del tiroteo ocurrido el 30 de marzo. La decisión la confirmó el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. El regreso incluye un esquema escalonado, con acompañamiento emocional y equipos interdisciplinarios. La medida alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y superior.

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Un regreso con prioridad en lo emocional

El Ministerio de Educación definió que la vuelta a clases no tendrá un enfoque tradicional. Las autoridades buscan sostener a la comunidad educativa tras el impacto del hecho.

Goity explicó que el proceso será flexible. Cada grupo avanzará según su realidad y su situación emocional. El objetivo es brindar contención a estudiantes, docentes y familias.

Clases escalonadas según cada nivel

El cronograma establece un retorno progresivo. Los niveles inicial y superior inician primero, ya que cuentan con mejores condiciones edilicias.

La secundaria nocturna también retoma en los primeros días de la semana. En cambio, el nivel primario y la secundaria diurna requieren una planificación más cuidadosa.

El foco en primaria y secundaria

Las autoridades identifican a estos niveles como los más sensibles. En esos espacios se registró el hecho que generó la suspensión de actividades.

Por ese motivo, el regreso se organiza con mayor cautela. Equipos técnicos analizan cada situación para definir tiempos y modalidades.

Trabajo interdisciplinario en la comunidad educativa

El operativo incluye la participación de distintas áreas del Estado. Profesionales de salud, educación y asistencia social intervienen en el proceso.

El acompañamiento apunta a sostener a los estudiantes y a facilitar el retorno a la rutina escolar. También se prevén estrategias pedagógicas para recuperar contenidos.

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