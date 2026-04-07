Tiroteo en una escuela de Santa Fe: investigan vínculos con la red digital global "True Crime" y hubo una segunda detención

A más de una semana del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal , Santa Fe, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años, la investigación judicial sumó una nueva dimensión: el análisis de posibles conexiones digitales del atacante con una red de alcance internacional.

País. Las claves del tiroteo en una escuela de Santa Fe: un alumno de 15 años mató a un compañero

Según confirmaron autoridades provinciales y judiciales, el caso excede el ámbito local y es abordado de manera articulada entre el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, la Policía de Investigaciones de la provincia y las fuerzas federales, en un esquema que busca reconstruir no solo el hecho en sí, sino también el entramado previo.

Uno de los ejes centrales de la investigación está puesto en la actividad digital del atacante. La Policía de Investigaciones de Santa Fe trabaja junto a la unidad antiterrorismo de la Policía Federal Argentina en el análisis de redes sociales, plataformas digitales e incluso sistemas de comunicación en videojuegos online.

Desde el Gobierno de Santa Fe, en tanto, indicaron que la investigación avanza sobre la hipótesis de una red internacional vinculada a este tipo de ataques.

El análisis de los dispositivos electrónicos del atacante arrojó elementos que coinciden con las advertencias realizadas previamente por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación.

En un informe publicado recientemente, ese organismo describió la existencia de la denominada “True Crime Community” (TCC), una subcultura digital transnacional que, en determinados casos, sus integrantes exhiben fascinación e identificación con los autores de ataques masivos, a quienes buscan imitar.

Según el documento, en estos entornos se construyen narrativas que pueden presentar a los perpetradores como figuras admirables, junto con la circulación de contenidos que refuerzan esa lógica.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, explicó que se trabaja sobre estructuras digitales que operan en distintos países. “Es una red difusa, gigantesca, atomizada y anárquica, con una finalidad de causar el mayor daño posible y con una lógica de exaltación de este tipo de hechos”, afirmó.

Por su parte, el fiscal Luis Schiappa Pietra, jefe de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente del MPA, aseguró que la investigación permitió reconstruir “momentos previos y posteriores” al ataque ocurrido el lunes 30 de marzo por la mañana y sostuvo que el hecho tuvo un grado de planificación.

“Esa planificación estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales”, indicó. Y remarcó que ya cuentan con información relevante sobre las formas de comunicación del atacante.

Si bien hasta el momento no hay evidencia concreta que permita afirmar la participación directa de otras personas, el fiscal aclaró que esa posibilidad no está descartada y continúa bajo investigación.

El origen y la evolución de la subcultura digital

El informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) sitúa el origen de este tipo de comunidades en los primeros foros de internet que comenzaron a expandirse a fines de la década del 90. Como punto de inflexión, identifica la masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos.

A partir de ese episodio, comenzaron a aparecer espacios virtuales dedicados al análisis del ataque y de sus autores. Con el tiempo, esa dinámica se replicó en otros casos de alto impacto, como el ataque perpetrado en 2022 en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), donde el agresor había consumido y estudiado en detalle contenidos sobre masacres anteriores con el objetivo de ganar notoriedad.

El informe también menciona otros hechos más recientes, como el crimen ocurrido en 2023 en Busan, Corea del Sur, donde una mujer asesinó a una persona tras haber consumido de manera intensiva material vinculado al “true crime”.

La segunda detención

En ese contexto, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, confirmó una nueva detención vinculada a la investigación. Se trata de un menor punible, cuya edad no fue informada, que fue aprehendido en un procedimiento realizado sobre la Ruta 11, cerca de la localidad de Nelson, en el marco de tareas de vigilancia y custodia sobre distintos domicilios.

Según detalló Coudannes, el operativo forma parte de una estrategia proactiva para anticipar posibles derivaciones del caso, aunque no se confirmó cuál es el vínculo concreto del segundo detenido con el hecho. La detención se suma a otras medidas desplegadas en los últimos días, en una investigación que continúa en desarrollo y bajo estricta reserva.

Por otro lado, una denuncia reciente permitió detectar en Sunchales a un menor armado que habría manifestado intenciones de cometer un ataque, lo que derivó en el secuestro del arma de fuego.

Del bullying a las redes de “True Crime”: el viraje

En las primeras horas, circuló la versión de que el autor del crimen habría actuado en represalia ante el supuesto bullying que le habrían hecho sus compañeros. Rápidamente esa versión quedó descartada y la investigación tomó otro curso.

“Me encontré con un adolescente que, a simple vista, parece normal, introvertido. Cuando charlamos, me manifestó que no sufría bullying y que las cuestiones familiares eran normales, con problemas como en todas las familias, pero que eso no era el desencadenante”, reveló el abogado Federico Kiener, integrante del estudio jurídico que representa al menor, en diálogo con Aire de Santa Fe.

El adolescente de 15 años fue imputado el viernes 3 de abril y la Justicia dispuso una serie de medidas “confidenciales” para hacer un seguimiento especial, ya que por su edad y por no estar aún vigente la nueva Ley Penal Juvenil, no será condenado por el crimen.

Cuatro días después, la detención por parte de la Policía de Santa Fe de un adolescente en cercanías de la localidad de Nelson reforzó la teoría que apunta a una red internacional conocida como True Crime Community.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Martín Fernández Silva / Aire de Santa Fe

Edición 1: José Giménez