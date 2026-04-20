Los vuelos del próximo viernes, afectados por una protesta en el SMN

“Los aviones no podrán despegar”: protesta por despidos en el SMN afectará los vuelos del próximo viernes.

Ante la reciente baja de 140 operarios del Servicio Meteorológico Nacional por decisión de la administración central , el personal realizará un protesta este viernes a escala federal . La jornada de reclamos se extenderá desde las 5 hasta el mediodía y afectará vuelos .

Desde la seccional de ATE subrayaron la relevancia de su labor para la aeronavegación , advirtiendo que ninguna aeronave podrá iniciar su vuelo si no cuenta con los reportes climáticos que ellos suministran.

“Estamos mal. Son 140 familias que se quedan en la calle , sin trabajo. Y nos dicen que hay 100 más de acá a octubre . Es un vaciamiento del servicio ”, dijo la delegada de ATE , Ana Saralegui. “Es realmente preocupante porque queda indefensa la población ante la falta de datos ; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles ”, señalaron en diálogo con AM 530.

ATE amenaza con que no podrán despegar los aviones por la medida de fuerza tras los despidos en el SMN.

Tras esta fase inicial de cesantías , la dotación de personal estable del ente se redujo a cerca de 600 trabajadores , de acuerdo con las declaraciones de la referente gremial . “Necesitamos un mínimo de 1200 trabajadores para estar en la planta mínima, óptima ”, apuntó Saralegui.

La mujer acotó: “Lo que están haciendo ahora es no tener observaciones de noche. De noche, vamos a estar desprotegidos. En ese sentido hablamos de un apagón meteorológico. Son 30 estaciones que ahora no informan. Es una barbaridad”.

El Gobierno oficializó 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

Riesgo productivo y el concepto de "apagón meteorológico"

Saralegui afirmó que “les sale más barato tenernos que no tenernos. Las pérdidas económicas que se pueden generar, por ejemplo en el campo, por un mal pronóstico son muy grandes. Lo mismo para el transporte aéreo y marítimo. Se va a notar un día que haya un fenómeno severo”.

Qué medida tomó el Gobierno en el SMN: Recientemente, el SMN notificó la desvinculación de 140 agentes mediante el envío de telegramas. Portavoces de la cartera de Defensa precisaron que estas bajas representan apenas el inicio de una transición dividida en tres fases, orientada a la "actualización institucional". No obstante, las autoridades ratificaron que la calidad y continuidad de las prestaciones están garantizadas.

Este no es el primer recorte en el organismo meteorológico.

Desde el Poder Ejecutivo justificaron el recambio argumentando que el objetivo central es la digitalización de las tareas, junto con la optimización de la infraestructura tecnológica y la modernización de programas informáticos para el procesamiento de variables climáticas.

Cronograma de desvinculaciones

Hacia el cierre del presente ciclo, se prevé la desvinculación de una treintena de trabajadores no uniformados, a los que se añadirán 15 efectivos que culminan su servicio activo. Asimismo, otros 20 individuos quedarán bajo el régimen de "disponibilidad", una instancia legal que permite su eventual reubicación en otras áreas gubernamentales.

Qué medida tomó el Gobierno en el SMN.

El ente encargado del clima ya ha atravesado procesos de reducción previamente. Bajo la administración vigente, el recuento de bajas supera los 200 agentes.

Tras la fase inicial de cesantías, la nómina de empleados descendió a niveles inferiores a los recomendados por el peritaje de control efectuado en el ciclo de Mauricio Macri. Aquel relevamiento técnico había determinado que la institución requería un cuerpo estable de 1156 integrantes.