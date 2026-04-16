Viajes al exterior: cancelaciones y cambios de rutas por obras en una pista de Ezeiza

Viajes al exterior: por el cierre temporal de una pista de Ezeiza, las aerolíneas cancelan vuelos y cambian rutas.

A raíz del cierre parcial de una de las pistas del Aeropuerto de Ezeiza durante 18 días por trabajos de modernización , se registrarán cambios en la operatoria de los viajes al exterior , en particular los de larga distancia operados con aeronaves de gran tamaño , como los que tienen destino a Europa y Estados Unidos .

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En ese marco, las aerolíneas comenzaron a notificar reprogramaciones de itinerarios entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre . Durante ese lapso solo estará operativa la pista principal , aunque con una longitud reducida de 1.850 metros , en lugar de los 3.300 metros habituales .

El proyecto que lleva adelante Aeropuertos Argentina , concesionaria del principal aeropuerto del país, contempla una inversión de US$ 110 millones destinada a la renovación de la pista secundaria y su cruce con la pista principal . Desde la compañía señalan que estas obras vienen siendo postergadas desde hace cerca de diez años .

La principal obra del aeropuerto de Ezeiza tiene que ver con mejoras en la pista secundaria para despegues y aterrizajes.

A lo largo de este año, la empresa ha sostenido reuniones con aerolíneas mediante una mesa de coordinación . En ese contexto, compañías internacionales ya comenzaron a informar cancelaciones , modificaciones de itinerarios y desvíos hacia otros aeropuertos .

Los cambios en los vuelos

Aerolíneas Argentinas se encuentra a la espera de definiciones por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para adecuar su esquema operativo. No se descarta que el organismo autorice de manera excepcional la operación de aeronaves de gran tamaño en el Aeroparque Jorge Newbery, donde actualmente solo operan aviones de fuselaje angosto.

Air Europa suspendió la venta de los pasajes en su ruta Ezeiza-Madrid para esas fechas.

Por su parte, Air Europa ya discontinuó la comercialización de pasajes para su ruta Ezeiza–Madrid en esas fechas. Al intentar comprar un ticket en su web, por ejemplo para viajar a España el 26 de octubre y regresar el 9 de noviembre, el sistema muestra un aviso indicando que no hay vuelos disponibles y que no se encontraron opciones para ese período.

Consultada sobre el tema, Iberia indicó que todavía no definió cómo será su programación operativa para ese período y que la decisión será tomada en los próximos días.

Por su parte, Delta informó que durante esas fechas también cancelará sus servicios hacia Atlanta y Nueva York, y agregó que se encuentra analizando la situación operativa.

En 2025, Ezeiza movilizó 12 millones de pasajeros.

En el caso de American Airlines, la compañía suspenderá de manera temporal su vuelo diario a Dallas y reducirá la frecuencia de la ruta a Miami, que pasará de tres a dos vuelos por día. En tanto, el servicio diario a Nueva York continuará funcionando con normalidad.

Asimismo, los vuelos operados con Boeing 777-300 deberán realizar una escala técnica en Montevideo para reabastecimiento de combustible. Según precisó la empresa, esta medida alcanza al vuelo diario a Nueva York y a uno de los dos servicios diarios con destino a Miami.

Otra de las medidas previstas consiste en recurrir a aerolíneas asociadas que operan con aeronaves de menor capacidad, las cuales podrán continuar utilizando Ezeiza o trasladar sus operaciones a Aeroparque. En ese esquema, se contemplan derivaciones de tramos de los vuelos de larga distancia que realizan escalas en países limítrofes.

Por el cierre temporal de una pista de Ezeiza, las aerolíneas cancelan vuelos y cambian rutas.

En ese contexto, pasajeros de Emirates fueron notificados de que los servicios entre Dubái y la Argentina concluirán en Río de Janeiro, sin continuar hasta Buenos Aires. Para el regreso, se ofrecen alternativas a través de GOL, que opera con aviones de menor porte y podrá mantener su operación habitual. El esquema también funcionará en sentido inverso: quienes partan desde Buenos Aires podrán volar con GOL hacia Río de Janeiro o San Pablo para luego abordar el vuelo con destino a Dubái.

“Estamos en proceso de reprogramar su itinerario para ofrecerle una ruta alternativa”, informó Emirates a sus pasajeros, y añadió que quienes hayan adquirido los pasajes a través de una agencia deberán comunicarse con la misma para gestionar la asistencia correspondiente.

En una línea similar, Air Canada también realizará ajustes en su operación: actualmente vuela hacia San Pablo y desde allí conecta con Toronto, aunque desde ese punto es posible continuar hacia Montreal mediante otro servicio. En este nuevo esquema, el sitio permite además combinar tramos con vuelos de Latam, con conexión en Aeroparque o Ezeiza.

El mayor aeropuerto del país encara obras de renovación, por las que las aéreas ya informaron los cambios previstos en su programación.

Las obras que hará Aeropuertos Argentina

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, señaló durante un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) que Ezeiza es el único aeropuerto de América Latina con conexiones hacia los cinco continentes.

En ese sentido, el objetivo es afianzar su rol como principal hub aerocomercial de la región en el marco del desarrollo proyectado. Actualmente operan allí 31 aerolíneas, con 55 rutas internacionales y 35 de cabotaje.

Durante 2025, el aeropuerto registró un movimiento de 12 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 5,10% respecto de 2024. El mejor mes fue diciembre, con 1.241.635 usuarios, mientras que el 20 de diciembre marcó el récord diario con 48.465 pasajeros.

El periodo afectado será entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre.

En ese marco, la mayor parte de las obras se concentrará en el sector “aire”, donde se construirá una nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves que permitirá operar y albergar hasta siete aviones de manera simultánea.

A su vez, se llevará adelante la ampliación de la terminal de vuelos domésticos, junto con la modernización de la infraestructura tecnológica, que incluirá la renovación de los puestos de check-in. También se actualizará el sistema de balizamiento, se incorporarán nuevos módulos destinados al mantenimiento en plataforma y se sumarán mejoras en la capacidad operativa de la terminal de cargas.

Las aerolíneas cancelan vuelos y cambian rutas.

Por otra parte, se prevé la instalación de un sistema de energía de origen renovable y la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de agua, capaz de procesar la totalidad del recurso utilizado en el aeropuerto.