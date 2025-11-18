miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 19:34
Investigación.

Explosiones en Ezeiza: este es el terrible video que la Justicia investiga

Una cámara de seguridad captó el instante exacto de la explosión que destruyó parte del polo industrial de Ezeiza. La fiscalía ya analizó el video clave en la causa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Terrible momento.

Terrible momento.

Lee además
Incendio devastador en China: arde un templo con más de 1.500 años de historia
Pabellón Wenchang.

Incendio devastador en China: arde un templo con más de 1.500 años de historia
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio 
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

El registro comienza a las 20:54 h del viernes. En el fondo se advierte un resplandor naranja, indicativo de llamas, mientras al menos tres operarios caminan por la planta. A las 20:54:07, se produce la detonación. Los trabajadores corren hacia la salida; uno escapa en un camión mientras el fuego se expande y la copa de un árbol cercano se desplaza por la onda expansiva.

El foco de origen habría sido el depósito 7 —uno de corrosivos de Logischem S.A.— donde se almacenaban sustancias peligrosas como fósforo sólido, aluminio metálico, hidrosulfito de sodio y otros compuestos que reaccionan con agua o liberan gases tóxicos. Operarios declararon que ese día el depósito había tenido una filtración.

X2Twitter.com_lEFPyJJIYIZVieah_480p

Explosiones en Ezeiza: detalles de la investigación

  • Las cámaras del depósito 7 no pudieron recuperar sus DVR, lo que limita parte de la prueba audiovisual.

  • Los operarios declararon que alrededor de las 20 h estaban fuera de la fábrica por un recreo. Al volver, observaron una luz naranja que creyeron era una máquina encendida y luego vieron fuego en la pared de los depósitos 6 y 7.

  • Por los altos niveles de toxicidad, los peritos no han podido ingresar a la zona cero del siniestro.

  • Varias empresas del complejo resultaron afectadas: Logischem S.A., Lagos Plásticos, El Bahiense, Iron Mountain, Larocca Minería, FLAMIA S.A.I.C y A., Almacén de Frío y PARNOR S.A.

El gobierno y la fiscalía continúan con la recopilación de pruebas y el análisis del origen de la explosión. La causa aún está en su fase inicial, pero el video recuperado representa un avance clave.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendio devastador en China: arde un templo con más de 1.500 años de historia

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Se incendió una casa en el barrio Gorriti

Bajó el consumo de la hoja de coca en Jujuy por el aumento de precios

Cena Blanca 2025: alumnos de la escuela Sarmiento ofrecen peinados y cortes gratis

Lo que se lee ahora
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Autonomía Política de Jujuy.
Hito.

Hoy se conmemora la Autonomía Política de Jujuy y es "día no laborable"

Cloudflare, empresa clave de la infraestructura de internet, registra una falla en su red global. No es tu WiFi: es un problema en uno de los “puentes” centrales de la red.
Tecnología.

Caída masiva de internet: qué es Cloudflare y por qué fallan las aplicaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel