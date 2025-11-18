Explosiones en Ezeiza: este es el terrible video que la Justicia investiga

Terrible momento.

A días del incendio que produjo graves destrozos en el polo industrial de Ezeiza, se logró recuperar el video de una cámara de seguridad de una empresa limítrofe a Logischem S.A. —donde se originó el fuego— y las imágenes ya están bajo análisis de la fiscal Florencia Belloc y del secretario Federico Rindart.

El registro comienza a las 20:54 h del viernes. En el fondo se advierte un resplandor naranja, indicativo de llamas, mientras al menos tres operarios caminan por la planta. A las 20:54:07, se produce la detonación. Los trabajadores corren hacia la salida; uno escapa en un camión mientras el fuego se expande y la copa de un árbol cercano se desplaza por la onda expansiva.

El foco de origen habría sido el depósito 7 —uno de corrosivos de Logischem S.A.— donde se almacenaban sustancias peligrosas como fósforo sólido, aluminio metálico, hidrosulfito de sodio y otros compuestos que reaccionan con agua o liberan gases tóxicos. Operarios declararon que ese día el depósito había tenido una filtración.

X2Twitter.com_lEFPyJJIYIZVieah_480p Explosiones en Ezeiza: detalles de la investigación Las cámaras del depósito 7 no pudieron recuperar sus DVR, lo que limita parte de la prueba audiovisual.

Los operarios declararon que alrededor de las 20 h estaban fuera de la fábrica por un recreo. Al volver, observaron una luz naranja que creyeron era una máquina encendida y luego vieron fuego en la pared de los depósitos 6 y 7.

Por los altos niveles de toxicidad, los peritos no han podido ingresar a la zona cero del siniestro.

Varias empresas del complejo resultaron afectadas: Logischem S.A., Lagos Plásticos, El Bahiense, Iron Mountain, Larocca Minería, FLAMIA S.A.I.C y A., Almacén de Frío y PARNOR S.A. El gobierno y la fiscalía continúan con la recopilación de pruebas y el análisis del origen de la explosión. La causa aún está en su fase inicial, pero el video recuperado representa un avance clave.

