Habrá tres días sin bancos: cómo extraer dinero

La actividad bancaria en Argentina afronta un nuevo conflicto sindical que afecta de forma directa a usuarios y empresas. La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril , en medio de un escenario de negociación trabada con las autoridades. La protesta incluye 21 dependencias clave para la logística del dinero en todo el territorio nacional.

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El reclamo sindical surge por la posible pérdida de 32 puestos de trabajo y el cierre de 12 tesoros regionales, una decisión que genera tensión interna. A este escenario se suman denuncias por presiones y amenazas hacia el personal, lo que profundiza el conflicto y acelera la medida de fuerza.

El impacto no se limita al lunes. La interrupción en el traslado y abastecimiento de efectivo afecta la operatoria habitual durante varios días, con consecuencias que se extienden hasta el miércoles en distintos puntos del país.

Durante la jornada del lunes no habrá movimiento de dinero entre entidades financieras. Esto implica que los bancos no recibirán efectivo para recarga de cajeros automáticos ni para atención en ventanilla. Sin reposición, muchas sucursales enfrentan faltantes desde las primeras horas.

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Qué servicios se verán afectados

Las operaciones digitales continúan sin cambios. Transferencias, pagos con tarjeta y billeteras virtuales funcionan con normalidad, ya que no dependen del movimiento físico del dinero.

Sin embargo, las extracciones en efectivo se vuelven el punto crítico. Cajeros automáticos, terminales de autoservicio y atención por caja pueden registrar limitaciones. También se afecta el abastecimiento en supermercados y estaciones de servicio que requieren reposición constante.

Las empresas que manejan grandes volúmenes de efectivo enfrentan dificultades para realizar depósitos o retiros, lo que puede alterar la dinámica comercial en distintos rubros.

Cómo extraer dinero durante estos días

Ante este escenario, existen alternativas para acceder a efectivo. Una de las opciones más utilizadas es la extracción en supermercados, farmacias y comercios adheridos, donde se puede retirar dinero al realizar una compra con tarjeta de débito.

Otra posibilidad es utilizar cajeros automáticos de distintas redes, ya que algunas entidades pueden mantener disponibilidad parcial según su nivel de stock previo. Conviene consultar saldos y movimientos a través de home banking o aplicaciones móviles antes de acercarse.

También resulta útil priorizar medios de pago electrónicos para evitar la necesidad de efectivo. Transferencias inmediatas, códigos QR y tarjetas permiten sostener operaciones cotidianas sin depender del dinero físico.