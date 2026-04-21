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21 de abril de 2026 - 10:11
País.

Plazo fijo: qué bancos ofrecen la mejor tasa en abril 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite consultar el rendimiento de los plazos fijos en pesos a través de una tabla comparativa de tasas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 20 de abril.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 20 de abril.

El rendimiento que ofrece el plazo fijo resulta clave para quienes optan por este instrumento como forma de resguardar el valor de sus ahorros. Este lunes 20 de abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió las tasas que brinda cada entidad para depósitos en pesos a 30 días.

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Junto a dicha información, adjuntó un cuadro comparativo que permite a los clientes identificar cuál opción les resulta más conveniente según su situación.

Las tasas de interés bancarias, informadas por el BCRA.

En la página oficial del organismo —encabezado por Santiago Bausili y responsable de la política monetaria del país— se puede acceder al detalle de las tasas que ofrece cada banco este lunes 20 de abril, a partir de un amplio listado de entidades que operan en Argentina.

Según se indica en la sección dedicada a plazos fijos, el cuadro incluye a las diez entidades con mayor volumen de depósitos y también a aquellos bancos que informaron las tasas disponibles para personas que no son clientes.

De este modo, quien ya sea cliente de la entidad con la tasa más conveniente puede realizar la colocación del plazo fijo directamente a través del home banking. En caso de no operar con ese banco, existe la posibilidad de ingresar a su página web y gestionar la inversión de manera online.

Las tasas bancarias para los plazos fijos hoy.

Desde el BCRA señalan que este tipo de operación no tiene costos para los usuarios y se puede realizar sin trámites presenciales ni gestiones adicionales. Cabe recordar que en 2024 el organismo eliminó los límites mínimos de interés para los depósitos a plazo en pesos, por lo que cada banco define actualmente qué rendimiento ofrece a sus clientes.

Cuál es la tasa de interés de un plazo fijo en pesos a 30 días este lunes 20 de abril

Para los plazos fijos en pesos a 30 días, cada entidad financiera presenta rendimientos distintos. Tras la eliminación de la tasa mínima por parte del BCRA, el porcentaje de interés quedó definido exclusivamente por cada banco, según las condiciones del mercado.

Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 20 de abril.

A continuación, se detalla el listado de bancos públicos y privados junto con las tasas que ofrecen este lunes 20 de abril a quienes opten por constituir un depósito a plazo en moneda local a 30 días:

  • Banco Nación: 19%
  • Banco Provincia: 21,5%
  • Banco Ciudad: 19%
  • Banco Santander: 16,5%
  • Banco Galicia: 18,25%
  • BBVA: 20,5%
  • Banco Macro: 21,5%
  • Banco Galicia Más (ex HSBC): -
  • Banco Credicoop: 19,5%
  • Banco ICBC: 19,75%
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas.

Otros bancos con tasa de plazo fijo online para no clientes

  • Banco BICA S.A.: 24%
  • Banco CMF S.A.: 23,25%
  • Banco Comafi Sociedad Anónima: 19%
  • Banco de Comercio: 21%
  • Banco de Corrientes: 19,5%
  • Banco de Formosa: 21%
  • Banco de Córdoba: 22,75%
  • Banco del Chubut: 22%
  • Banco del Sol: 24%
  • Banco Dino S.A.: 21,5%
  • Banco Hipotecario: 20%
  • Banco Julio Sociedad Anónima: 21%
  • Banco Mariva: 22%
Las tasas bancarias para los plazos fijos este lunes 20 de abril.
  • Banco Masventas S.A.: 24%
  • Banco Meridian: 24,75%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21%
  • Banco Voii S.A.: 25%
  • Bibank S.A.: 24%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 25%
  • Reba: 25%
  • Banco Columbia: 22%

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