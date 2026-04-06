Cuánto rinde un plazo fijo de $1 millón en abril tras la baja de tasas

Las tasas de los plazos fijos en pesos volvieron a mostrar cambios y, según el último relevamiento, los bancos en la Argentina ofrecen hoy una Tasa Nominal Anual (TNA) de entre 20% y 28% para colocaciones a 30 días. Esa diferencia impacta de lleno en el rendimiento final que puede obtener un ahorrista por un depósito de $1 millón .

País. La Justicia acelera en la causa Adorni: citaron declarar a un exfutbolista y amplían la investigación

De acuerdo con los datos publicados este 6 de abril, la brecha entre entidades tradicionales y digitales puede superar los $8.000 por cada millón invertido durante un mes. Mientras algunos bancos grandes se movieron en torno al 20% o 22%, otros jugadores del sistema financiero llegaron hasta el 28%.

El informe señala que los bancos tradicionales ofrecen en general resultados de entre $1.016.438 y $1.019.726 al vencimiento de 30 días para un depósito de $1 millón. En cambio, bancos digitales y financieras especializadas muestran retornos más altos, que pueden llegar a $1.023.013 en el mismo plazo.

Entre las principales entidades del país, el Banco Nación mantuvo su tasa en 22% , mientras que el Banco Provincia se ubicó en 23% . En paralelo, Santander , Galicia y Banco Ciudad quedaron en 20% , uno de los niveles más bajos dentro del grupo de bancos tradicionales.

Cuánto rinde poner plata en un plazo fijo hoy.

Los principales bancos y la tasa que ofrecen

Este es el cuadro con algunos de los bancos más relevantes del sistema y la TNA informada para plazos fijos a 30 días:

Banco Nación: 22%

22% Banco Provincia: 23%

23% Banco Santander: 20%

20% Banco Galicia: 20%

20% Banco Ciudad: 20%

20% BBVA Argentina: 22%

22% Banco Macro: 24%

24% ICBC: 22,5%

22,5% Banco Hipotecario: 25,5% (para no clientes)

En ese grupo, el mayor rendimiento entre los bancos tradicionales mencionados aparece en el Banco Hipotecario, con 25,5%, mientras que los valores más bajos son los de Santander, Galicia y Ciudad, todos con 20%.

Qué pasa con los bancos digitales

Fuera del grupo de bancos tradicionales, el ranking de tasas lo encabezan entidades financieras y bancos digitales. Según el relevamiento, Banco VOII lidera con 28%, seguido por CMF y Banco Meridian, ambos con 27,5%, y por Banco Bica y Reba, con 27%. (

Eso explica por qué el rendimiento final para un depósito de $1 millón puede variar tanto según la entidad elegida. La diferencia entre un banco que paga 20% y otro que ofrece 28% se traduce en varios miles de pesos más al cabo de solo 30 días.

Por qué se mueven las tasas

El informe atribuye estos cambios a la competencia entre entidades para captar depósitos en pesos en un contexto condicionado por la política monetaria del Banco Central. Los bancos digitales y las financieras aparecen como los jugadores más agresivos en la carrera por atraer fondos, mientras que las entidades tradicionales muestran movimientos más moderados.

Esa “pulseada” de tasas es la que termina definiendo cuánto gana el ahorrista en un plazo fijo a 30 días, una herramienta que sigue siendo una de las opciones más utilizadas para inmovilizar pesos en el sistema financiero.