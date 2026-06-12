FNE 2026: Morena Paz representará al Secundario N° 6

Morena Paz es la nueva representante del Secundario N° 6

Los estudiantes del Colegio Secundario N° 6 vivieron una de esas noches que quedan guardadas en la memoria escolar. En el marco de las elecciones estudiantiles camino a la FNE 2026, la institución eligió a Morena Paz como su nueva representante.

La elección se desarrolló este viernes 12 de junio, en una jornada atravesada por la alegría, los nervios, las hinchadas, los abrazos y esa energía tan propia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Con esta coronación, el Secundario N° 6 suma su nombre a la lista de colegios que ya tienen representante para esta nueva edición.

Una noche especial rumbo a la FNE 75 La FNE 2026 tendrá un condimento histórico: será la edición 75 de la fiesta más importante para los estudiantes jujeños. Por eso, cada elección escolar empieza a sentirse con un valor distinto, como parte de una celebración que une generaciones y que vuelve a poner a los jóvenes en el centro de la escena.

Durante la noche también fueron distinguidas otras estudiantes que acompañarán a Morena Paz en este camino: Fernanda Díaz fue elegida 1° Princesa. La elección también incluyó reconocimientos especiales como parte de una velada que reunió a la comunidad educativa.

El espíritu estudiantil, una vez más presente Las elecciones de representantes son mucho más que una coronación. Son el resultado de semanas de preparación, compañerismo, ensayos, acompañamiento familiar y trabajo de toda una comunidad escolar que se organiza para vivir una noche única. En el Secundario N° 6, esa emoción volvió a sentirse con fuerza. Entre aplausos, fotos y festejos, los estudiantes comenzaron a escribir un nuevo capítulo de su historia dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Morena Paz será ahora la encargada de representar a su colegio en las próximas instancias de la FNE 2026, llevando consigo el orgullo de sus compañeros y el entusiasmo de una institución que ya empezó a palpitar la gran fiesta estudiantil de Jujuy. Los nombres de la noche Representante: Morena Paz - 5to 1ra

1° Princesa: Fernanda Díaz

2° Princesa: Luciana Tejerina

1° Dama de Honor: Aylen Vaca

2° Dama de Honor: Paola Liquin – 5to 1ra

Chico 10: Facundo Vedia

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