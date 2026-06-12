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12 de junio de 2026 - 23:22
Jujuy.

FNE 2026: Morena Paz representará al Secundario N° 6

Morena Paz fue elegida representante 2026 de la FNE 2026 del Colegio Secundario N° 6 junto a Facundo Vedia el nuevo Chico 10 de Los Toros.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Morena Paz es la nueva representante del Secundario N° 6

Morena Paz es la nueva representante del Secundario N° 6

    Los estudiantes del Colegio Secundario N° 6 vivieron una de esas noches que quedan guardadas en la memoria escolar. En el marco de las elecciones estudiantiles camino a la FNE 2026, la institución eligió a Morena Paz como su nueva representante.

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    La elección se desarrolló este viernes 12 de junio, en una jornada atravesada por la alegría, los nervios, las hinchadas, los abrazos y esa energía tan propia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Con esta coronación, el Secundario N° 6 suma su nombre a la lista de colegios que ya tienen representante para esta nueva edición.

    Una noche especial rumbo a la FNE 75

    La FNE 2026 tendrá un condimento histórico: será la edición 75 de la fiesta más importante para los estudiantes jujeños. Por eso, cada elección escolar empieza a sentirse con un valor distinto, como parte de una celebración que une generaciones y que vuelve a poner a los jóvenes en el centro de la escena.

    Durante la noche también fueron distinguidas otras estudiantes que acompañarán a Morena Paz en este camino: Fernanda Díaz fue elegida 1° Princesa. La elección también incluyó reconocimientos especiales como parte de una velada que reunió a la comunidad educativa.

    El espíritu estudiantil, una vez más presente

    Las elecciones de representantes son mucho más que una coronación. Son el resultado de semanas de preparación, compañerismo, ensayos, acompañamiento familiar y trabajo de toda una comunidad escolar que se organiza para vivir una noche única.

    En el Secundario N° 6, esa emoción volvió a sentirse con fuerza. Entre aplausos, fotos y festejos, los estudiantes comenzaron a escribir un nuevo capítulo de su historia dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

    Morena Paz será ahora la encargada de representar a su colegio en las próximas instancias de la FNE 2026, llevando consigo el orgullo de sus compañeros y el entusiasmo de una institución que ya empezó a palpitar la gran fiesta estudiantil de Jujuy.

    Los nombres de la noche

    • Representante: Morena Paz - 5to 1ra
    • 1° Princesa: Fernanda Díaz
    • 2° Princesa: Luciana Tejerina
    • 1° Dama de Honor: Aylen Vaca
    • 2° Dama de Honor: Paola Liquin – 5to 1ra
    • Chico 10: Facundo Vedia

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