El Comercial 1 elegirá a su representante para la FNE 2026

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las elecciones estudiantiles más convocantes de la capital jujeña. El Comercial Nº 1 se prepara para vivir una nueva edición de la elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) .

Jujuy. FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio del Salvador

La cita será el próximo 19 de junio desde las 17:00 en Acrópolis , donde estudiantes, familias y toda la comunidad educativa acompañarán una jornada que promete estar cargada de emoción y color.

En esta oportunidad, un total de 38 candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del establecimiento y suceder a Ángeles Zenteno , quien actualmente ostenta el título de Representante 2025.

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También se elegirá al Chico 10

Además, la institución definirá quién será el nuevo Chico 10, una de las figuras tradicionales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Como cada año, los estudiantes tendrán un rol protagónico en una celebración que forma parte del calendario estudiantil jujeño y que reúne a toda la comunidad educativa.

La elección permitirá conocer a los jóvenes que representarán al establecimiento en las distintas instancias de la fiesta más importante de la juventud jujeña.

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Las candidatas del Comercial 1

Candidatas a Representante 2026:

Camila Ruiz Abril Ríos Tiara Armella Mía Presti Filippo Maribel Vega Luz Tastaca Aylén Urquizo Guadalupe Julián Tatiana Solís Trinidad Cuentas Lara González Segura María Quispe Giuliana Amador Amira Zerpa Grafión Gabriela Mamaní Iris Castillo Luján Alemán Calisaya Eunice Sajama Edith Flores Gissel Flores Morena Gasquez Reader Nicol Arce Denise Lamasar Morena Luján Zoe Flores Ruiloba Isabela Bogarín Candela Carrizo Ángeles Gauna Emilia Cruz Luján Gonzáles Guadalupe Chorolque Morena Alarcón Anabel Martínez Elizabeth Freire Mía Toconás Melani Díaz Saron Mollo Zoe Flores

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al Colegio Comercial Nº 1 en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.