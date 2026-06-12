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12 de junio de 2026 - 10:34
Jujuy.

El Comercial 1 elegirá a su representante para la FNE 2026

La elección se realizará el 19 de junio en Acrópolis. También se conocerá quién será el Chico 10 de la institución para la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas del Comercial 1

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las elecciones estudiantiles más convocantes de la capital jujeña. El Comercial Nº 1 se prepara para vivir una nueva edición de la elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026).

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La cita será el próximo 19 de junio desde las 17:00 en Acrópolis, donde estudiantes, familias y toda la comunidad educativa acompañarán una jornada que promete estar cargada de emoción y color.

En esta oportunidad, un total de 38 candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del establecimiento y suceder a Ángeles Zenteno, quien actualmente ostenta el título de Representante 2025.

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También se elegirá al Chico 10

Además, la institución definirá quién será el nuevo Chico 10, una de las figuras tradicionales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Como cada año, los estudiantes tendrán un rol protagónico en una celebración que forma parte del calendario estudiantil jujeño y que reúne a toda la comunidad educativa.

La elección permitirá conocer a los jóvenes que representarán al establecimiento en las distintas instancias de la fiesta más importante de la juventud jujeña.

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Las candidatas del Comercial 1

Candidatas a Representante 2026:

  1. Camila Ruiz
  2. Abril Ríos
  3. Tiara Armella
  4. Mía Presti Filippo
  5. Maribel Vega
  6. Luz Tastaca
  7. Aylén Urquizo
  8. Guadalupe Julián
  9. Tatiana Solís
  10. Trinidad Cuentas
  11. Lara González Segura
  12. María Quispe
  13. Giuliana Amador
  14. Amira Zerpa Grafión
  15. Gabriela Mamaní
  16. Iris Castillo
  17. Luján Alemán Calisaya
  18. Eunice Sajama
  19. Edith Flores
  20. Gissel Flores
  21. Morena Gasquez Reader
  22. Nicol Arce
  23. Denise Lamasar
  24. Morena Luján
  25. Zoe Flores Ruiloba
  26. Isabela Bogarín
  27. Candela Carrizo
  28. Ángeles Gauna
  29. Emilia Cruz
  30. Luján Gonzáles
  31. Guadalupe Chorolque
  32. Morena Alarcón
  33. Anabel Martínez
  34. Elizabeth Freire
  35. Mía Toconás
  36. Melani Díaz
  37. Saron Mollo
  38. Zoe Flores

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al Colegio Comercial Nº 1 en las próximas etapas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y buscará dejar su nombre en la historia de una de las instituciones educativas más tradicionales de Jujuy.

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