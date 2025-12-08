lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 10:07
Sociedad.

Cómo se arma el árbol de Navidad: paso a paso de una tradición

Elegir bien el lugar, armar la estructura, poner las luces y sumar cada año un adorno nuevo son claves para un árbol de Navidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Árbol de Navidad (imagen ilustrativa).

Árbol de Navidad (imagen ilustrativa).

Cuál es el significado de colocar una estrella arriba del árbol de Navidad

Cuál es el significado de colocar una estrella arriba del árbol de Navidad

Armar el árbol de Navidad ya no es solo “poner bolitas y luces”; es el ritual que, para muchas familias, marca el inicio formal de las fiestas de fin de año. El árbol se volvió símbolo de vida, esperanza y luz, y lograr que se vea lindo y equilibrado depende de seguir un orden simple: estructura, luces y adornos, sin apuro y con algo de planificación.

1. Elegir el lugar y preparar la base

Antes de abrir la caja, lo primero es decidir dónde va a vivir el árbol: un lugar visible y transitado, pero que no estorbe el paso ni quede al alcance fácil de chicos muy pequeños o mascotas inquietas. Lo ideal es probarlo ya con la base armada para chequear estabilidad y altura. Si el trípode de plástico no te gusta, una opción es “esconderlo” dentro de un canasto o maceta, que automáticamente mejora la estética del conjunto.

2. Ramas bien abiertas: el secreto del “volumen”

El gran truco de un árbol que se ve profesional es el despliegue de las ramas.

Los especialistas recomiendan

  • primero la base,
  • luego el tronco
  • las secciones (de abajo hacia arriba)
  • y recién ahí empezar a abrir rama por rama.

Las ramas deben separarse en distintos ángulos para tapar huecos y formar un cono frondoso, aunque sea un árbol económico. Es el paso más tedioso, pero marcará la diferencia entre un árbol “vacío” y uno lleno.

En Argentina, el árbol de Navidad se arma dos semanas antes de la festividad.

3. Las luces siempre primero

Cuando la estructura ya tiene volumen, llega el momento de las luces, que se colocan siempre antes de los adornos. Las recomendaciones coinciden:

  • usar luces LED, que consumen menos y no levantan temperatura;

  • empezar desde la parte baja, cerca del enchufe, y subir;

  • meter el cable hacia adentro de las ramas, no sólo en la punta, para que el árbol “brille desde adentro”;

  • envolver en zigzag o espiral ascendente, controlando que no queden “manchas oscuras”.

Antes de seguir, conviene enchufar y probar la distribución. Si algo no convence, es mucho más fácil corregir ahora que con todas las esferas colgadas.

El árbol de Navidad se arma cada 8 de diciembre.

4. Guirnaldas, esferas y la estrella final

Con el árbol iluminado, empieza el “vestido”:

  • Primero, guirnaldas y cintas, en espiral suave, sin tironear demasiado para que caigan de forma natural.

  • Después, los adornos grandes y menos vistosos, que se colocan hacia el interior para rellenar y dar profundidad.

  • Luego sí, las esferas y figuras principales en las puntas, aplicando la “regla de la pirámide”: más adornos en la parte baja, menos en la cima, y los colores bien distribuidos para evitar manchones.

  • Al final, los detalles pequeños y la estrella (o ángel) en la punta, que cierra la composición.

Un toque extra es sumar un “faldón” o manta en la base para cubrir la estructura y marcar un pequeño escenario donde después se pueden apoyar regalos o el pesebre.

Cuál es el significado de colocar una estrella arriba del árbol de Navidad
El armado del arbolito comienza por la estructura. Primero se ubica la base y luego el tronco central.

El armado del arbolito comienza por la estructura. Primero se ubica la base y luego el tronco central.

5. La costumbre de sumar algo nuevo cada año

Más allá de las técnicas, hay una tradición cada vez más extendida: agregar todos los años al menos un adorno nuevo. Puede ser una esfera con la fecha, un recuerdo de un viaje, algo hecho a mano por los chicos o un pequeño objeto que represente algo importante que pasó ese año.

Ese gesto convierte al árbol en una especie de “archivo emocional” familiar: al colgar cada pieza, se recuerda de dónde viene, quién la regaló o qué momento marcó. Así, el arbolito deja de ser una decoración genérica y pasa a contar la historia de esa casa, con sus cambios, pérdidas, llegadas y deseos.

