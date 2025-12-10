Encuentro de Copleros 2026: fecha confirmada en Purmamarca

La espera terminó para las familias jujeñas, artistas y visitantes que cada año se acercan a Purmamarca para vivir una de las celebraciones más emocionantes del verano: el Encuentro de Copleros .

La Comisión Organizadora anunció que el 41° Encuentro de Copleros se llevará a cabo el sábado 10 de enero de 2026 , confirmación que vuelve a llenarlo todo de expectativa y alegría.

Este evento, que ya forma parte del corazón cultural de la provincia, reúne voces, tradiciones y miradas que mantienen viva la copla como una de las expresiones más fuertes de nuestra identidad. Año tras año, cientos de copleros y copleras se reúnen para compartir un encuentro que no es competencia, sino comunidad.

Desde la Comisión Organizadora destacaron que este encuentro se sostiene hace más de cuatro décadas gracias al esfuerzo colectivo de toda la comunidad purmamarqueña. No persigue objetivos comerciales ni partidarios: su misión es preservar, rescatar y revalorizar la copla como expresión popular.

A lo largo de sus 41 ediciones, el Encuentro de Copleros demostró que la cultura puede sostenerse sobre los pilares de la solidaridad, la confraternidad y el compromiso comunitario, en una dinámica organizativa que resiste cambios y desafíos sin perder su esencia.

Además, los organizadores resaltaron el apoyo indispensable de instituciones locales como la Municipalidad de Purmamarca, el Club Atlético Santa Rosa de Lima y la Escuela Nº 21 Pedro Goyena, actores clave para que cada edición pueda realizarse.

La copla vuelve a ser el punto de unión entre generaciones, visitantes y locales que encuentran en esta celebración un espacio para reivindicar una cultura viva, que guarda memoria pero también se transforma.

En los próximos días se dará a conocer el Programa Oficial, con todas las actividades previstas, horarios y espacios de encuentro que tendrá esta nueva edición.

