Conocé los horarios de misas de Navidad este 25 de diciembre en Jujuy

Parroquias y capillas de distintos puntos de Jujuy continúan este miércoles 25 de diciembre con las celebraciones religiosas por Navidad . A lo largo de la jornada habrá misas por la mañana, la tarde y la noche. Conocé los horarios relevados tanto en San Salvador de Jujuy como en Palpalá y otras localidades del interior.

Celebración. "Que sea una Navidad con Jesús", el mensaje del Obispo de Jujuy

Sociedad. Un árbol de Navidad hecho con 60 mil tapitas: el símbolo de esperanza en Barrio Los Huaicos

A continuación, el detalle de los horarios confirmados para este 25 de diciembre , organizados por localidad y parroquia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.