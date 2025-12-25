Conocé los horarios de misas de Navidad este 25 de diciembre en Jujuy

Parroquias y capillas de distintos puntos de Jujuy continúan este miércoles 25 de diciembre con las celebraciones religiosas por Navidad. A lo largo de la jornada habrá misas por la mañana, la tarde y la noche. Conocé los horarios relevados tanto en San Salvador de Jujuy como en Palpalá y otras localidades del interior.
A continuación, el detalle de los horarios confirmados para este 25 de diciembre, organizados por localidad y parroquia.
• 20:00
Parroquia San Pedro y San Pablo
• 20:00 (sede parroquial)
Parroquia Sagrada Familia
• 18:30
Parroquia Santa Teresita
• 20:00 (sede parroquial)
Nuestra Señora de Lourdes – Campo Verde
• 18:00
Medalla Milagrosa – Alto Comedero
• 20:00
Parroquia Nuestra Señora de Nieva
• 10:00
• 20:00
Capillas Virgen del Valle y Santa Bárbara
• 19:00
Palpalá y alrededores
Parroquia Espíritu Santo (Palpalá)
• 7:30
• 10:30
• 20:00
Misas por Navidad en San Pedro de Jujuy
San Pedro de Jujuy – Parroquia San Andrés Apóstol
• 20:00
Misas por Navidad en Perico
Perico – Parroquia San José
• 8:00
• 11:00
• 20:00
Perico – Capilla Santo Domingo
• 20:00
