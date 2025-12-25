Cómo será el asueto del 26 de diciembre en Jujuy y a quienes contempla

Este jueves 25 de diciembre de 2025 , mientras las familias jujeñas celebran Navidad, muchos ya empiezan a organizar el día después: el viernes 26 de diciembre, y en ese punto hay una definición clave: en Jujuy se decretó asueto administrativo para toda la provincia ese día, en el marco de las fiestas de fin de año.

La medida fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Gobierno y alcanza a la Administración Pública Provincial . Es decir, gran parte de las oficinas estatales no atenderán al público, salvo guardias mínimas y servicios esenciales, como salud, seguridad y emergencias.

El decreto provincial establece que el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 serán asueto administrativo en todo el territorio jujeño para el personal de la Administración Pública Provincial.

En cambio, por Decreto N° 4526, el Poder Ejecutivo de Jujuy dispuso que el próximo miércoles 31 de diciembre será asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial, a partir de las 12 horas, pensada para que la gente pueda viajar o trasladarse con tiempo para pasar Nochebuena y Año Nuevo.

El asueto del 26 no modifica el esquema de bancos, comercios ni estaciones de servicio, que pueden trabajar como un día hábil habitual, salvo decisiones particulares de cada empresa o cadena. Lo mismo ocurre con la administración nacional y municipal: en esos casos rigen las disposiciones de cada jurisdicción.

Por qué se decidió el asueto después de Navidad

Desde el Gobierno provincial explicaron que la decisión apunta a facilitar el encuentro familiar y darle a los trabajadores estatales la posibilidad de extender el descanso navideño, en un año que califican como especialmente complejo en lo económico y social.

El ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, destacó que la idea es que “los jujeños puedan aprovechar estas fechas para renovar sus vínculos, la fe y la esperanza”, en sintonía con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En paralelo, a nivel nacional se definió el asueto para la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre, por lo que Jujuy armó un esquema propio: mantiene la actividad normal en esas jornadas y traslada el descanso principal al viernes 26 y al viernes 2, generando así fines de semana “extra largos” para los estatales provinciales.

El próximo fin de semana largo será en noviembre, con cuatro días consecutivos de descanso por feriados y días no laborables. Este asueto favorece a las reuniones familiares en "pequeñas escapadas"

Qué tener en cuenta para el viernes 26 de diciembre

Para este viernes 26, los jujeños deben considerar que:

Las oficinas de la Administración Pública Provincial no atenderán al público (salvo servicios esenciales).

Habrá guardias mínimas en hospitales, comisarías y organismos de emergencia.

Los bancos, comercios y el sector privado en general pueden trabajar normalmente, según lo que decida cada empleador.

Para trámites urgentes, se recomienda consultar previamente horarios o canales de atención virtual de cada organismo y, si es posible, reprogramar gestiones administrativas para la semana siguiente.