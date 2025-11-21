Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

Con la llegada del fin de semana largo , muchos jujeños se preparan para viajar, realizar compras o participar de actividades turísticas y recreativas. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes en este tipo de fechas suele ser la disponibilidad de efectivo , especialmente cuando aumenta la demanda en cajeros automáticos y se reducen horarios comerciales.

Turismo. El pueblo que fascina a los amantes de la naturaleza y es ideal para ir este fin de semana largo

Durante los fines de semana extensos, los cajeros automáticos suelen registrar una alta demanda, especialmente en zonas turísticas como Tilcara, Purmamarca, Humahuaca y Libertador General San Martín.

La tecla que debes presionar al terminar de retirar dinero en el cajero.

En San Salvador de Jujuy, los cajeros ubicados en el microcentro , la vieja terminal , la nueva terminal y los principales supermercados suelen mantener una reposición más regular durante fines de semana largos.

Priorizar operaciones en puntos céntricos , donde la reposición de dinero es más frecuente.

Utilizar cajeros de redes Link y Banelco indistintamente , según disponibilidad.

Realizar extracciones anticipadas para evitar filas o cajeros sin efectivo.

Extracción en supermercados y negocios: una alternativa útil

Otra opción para quienes necesiten efectivo es la extracción en comercios habilitados y supermercados. Este servicio funciona con débito y, en muchos casos, resulta más rápido que acudir a un banco, especialmente cuando los cajeros automáticos presentan demoras o limitaciones.

dinero plata.jpg Por el paro bancario hay otras opciones para sacar efectivo

Puntos de extracción en localidades turísticas

En pueblos y ciudades del interior, donde la cantidad de cajeros es menor, se recomienda identificar anticipadamente las opciones disponibles:

Purmamarca: cajero Banelco ubicado en la plaza principal.

Tilcara: cajeros Link y Banelco en el centro del pueblo.

Humahuaca: cajero principal en zona céntrica, con alta demanda.

La Quiaca: mayor disponibilidad por tratarse de ciudad fronteriza.

San Pedro y Libertador: múltiples puntos de extracción en bancos y supermercados.

Los turistas que recorran la Quebrada o la Puna deben considerar que algunos cajeros pueden quedar momentáneamente sin dinero en temporadas de alta circulación.

Pago digital: una opción para evitar filas

Ante la posibilidad de cajeros saturados, los bancos y comercios locales alientan el uso de billeteras virtuales como Mercado Pago, Modo, Ualá o Cuenta DNI, que permiten pagar sin efectivo en la mayoría de los locales gastronómicos, turísticos y comercios de Jujuy.

Además, estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de realizar transferencias inmediatas, cargar la SUBE, abonar servicios y, en algunos casos, extraer dinero directamente desde comercios adheridos.

Consejos para evitar complicaciones