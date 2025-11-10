Fin de semana trágico: dos fallecidos y 42 choques en Jujuy

Exceso de velocidad

Desde el área de Seguridad Vial de Jujuy, dieron conocer el informe correspondiente al fin de semana, comprendido entre el jueves 6 al lunes 10 de noviembre de 2025. El balance mostró una leve paridad con respecto al fin de semana anterior en cantidad de infracciones en general con un descenso en actas por alcoholemia.

El dato clave en el reporte de este fin de semana fue el número de fallecidos por siniestros viales. En este lapso de tiempo se reportaron dos personas fallecidas en las rutas jujeñas (la semana anterior fue solo una persona la que perdió la vida en hechos viales).

En total, se labran 647 actas durante los cinco días de operativo. De ese número, 17 corresponden a casos de alcoholemia positiva, mientras que 607 fueron por distintas faltas a la normativa vial. Además, se realizaron 23 actas por exceso de velocidad, una de las infracciones más graves según el código provincial.

El informe también consigna que se registraron 42 siniestros viales en todo el territorio jujeño, lo que refleja un incremento respecto a fines de semana anteriores. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida como consecuencia de un accidente de tránsito en La Quiaca.

Controles dirección de Tránsito y Seguridad Vial Total de actas: Del 6 al 10 de noviembre: 647

Comparativo fin de semana anterior: 676 Actas varias: Del 6 al 10 de noviembre: 607

Comparativo fin de semana anterior: 555 Actas alcoholemia: Del 6 al 10 de noviembre : 17

Comparativo fin de semana anterior: 115 Actas velocidad: Del 6 al 10 de noviembre: 23

Comparativo fin de semana anterior: 6 Siniestros viales registrados en total: Del 6 al 10 de noviembre: 42

Comparativo fin de semana anterior: 34 Fallecidos en siniestro vial:2 - 1 Del 6 al 10 de noviembre: 2

Comparativo fin de semana anterior: 1 Accidente en La Quiaca Fin de semana trágico en Jujuy: dos fallecidos y 42 choques registrados Accidente fatal en La Quiaca ocurrido el jueves 6 de noviembre a las 20:30hs Choque mortal en La Quiaca El pasado jueves 6 de noviembre, pasadas las 20:30hs sobre Ruta Provincial N° 5, altura Paraje Campo Grande – La Quiaca, dos camionetas protagonizaron un hecho vial que dejó saldo lamentable. Dos personas perdieron la vida en el choque entre una camioneta Ford Ranger con cinco ocupantes y una camioneta Ford Ecosports. Producto del siniestro, ambos choferes de los rodados quedaron aprisionados en el interior de los rodados, falleciendo en el lugar, mientras que los ocupantes fueron auxiliados por SAME y trasladados al hospital local.

