lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 09:21
Tránsito.

Fin de semana trágico: dos fallecidos y 42 choques en Jujuy

Desde el jueves 6 al lunes 10 noviembre se labraron un total de 647 actas en Jujuy, con 17 casos de alcoholemia positiva y 23 por exceso de velocidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Exceso de velocidad

Exceso de velocidad

Desde el área de Seguridad Vial de Jujuy, dieron conocer el informe correspondiente al fin de semana, comprendido entre el jueves 6 al lunes 10 de noviembre de 2025. El balance mostró una leve paridad con respecto al fin de semana anterior en cantidad de infracciones en general con un descenso en actas por alcoholemia.

Lee además
fin de semana tragico: 5 muertos y mas de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas
Controles.

Fin de semana trágico: 5 muertos y más de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas
Controles a conductores en Jujuy
Seguridad Vial.

Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana

El dato clave en el reporte de este fin de semana fue el número de fallecidos por siniestros viales. En este lapso de tiempo se reportaron dos personas fallecidas en las rutas jujeñas (la semana anterior fue solo una persona la que perdió la vida en hechos viales).

En total, se labran 647 actas durante los cinco días de operativo. De ese número, 17 corresponden a casos de alcoholemia positiva, mientras que 607 fueron por distintas faltas a la normativa vial. Además, se realizaron 23 actas por exceso de velocidad, una de las infracciones más graves según el código provincial.

El informe también consigna que se registraron 42 siniestros viales en todo el territorio jujeño, lo que refleja un incremento respecto a fines de semana anteriores. Lamentablemente, dos personas perdieron la vida como consecuencia de un accidente de tránsito en La Quiaca.

Controles dirección de Tránsito y Seguridad Vial

Total de actas:

  • Del 6 al 10 de noviembre: 647
  • Comparativo fin de semana anterior: 676

Actas varias:

  • Del 6 al 10 de noviembre: 607
  • Comparativo fin de semana anterior: 555

Actas alcoholemia:

  • Del 6 al 10 de noviembre : 17
  • Comparativo fin de semana anterior: 115

Actas velocidad:

  • Del 6 al 10 de noviembre: 23
  • Comparativo fin de semana anterior: 6

Siniestros viales registrados en total:

  • Del 6 al 10 de noviembre: 42
  • Comparativo fin de semana anterior: 34

Fallecidos en siniestro vial:2 - 1

  • Del 6 al 10 de noviembre: 2
  • Comparativo fin de semana anterior: 1

Accidente en La Quiaca
Fin de semana trágico en Jujuy: dos fallecidos y 42 choques registrados Accidente fatal en La Quiaca ocurrido el jueves 6 de noviembre a las 20:30hs

Fin de semana trágico en Jujuy: dos fallecidos y 42 choques registrados

Accidente fatal en La Quiaca ocurrido el jueves 6 de noviembre a las 20:30hs

Choque mortal en La Quiaca

El pasado jueves 6 de noviembre, pasadas las 20:30hs sobre Ruta Provincial N° 5, altura Paraje Campo Grande – La Quiaca, dos camionetas protagonizaron un hecho vial que dejó saldo lamentable.

Dos personas perdieron la vida en el choque entre una camioneta Ford Ranger con cinco ocupantes y una camioneta Ford Ecosports. Producto del siniestro, ambos choferes de los rodados quedaron aprisionados en el interior de los rodados, falleciendo en el lugar, mientras que los ocupantes fueron auxiliados por SAME y trasladados al hospital local.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fin de semana trágico: 5 muertos y más de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas

Más de 700 actas y 56 siniestros viales durante el fin de semana

Más de 100 actas por alcoholemias positivas del 22 al 24 de agosto

Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Lo que se lee ahora
las preguntas mas frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel