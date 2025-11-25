martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 16:00
Ciudad Cultural.

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Habrá cupos por rubro: 40 permisos gastronómicos, 15 stands fotográficos y espacios para vendedores ambulantes con documentación al día.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown

Los permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown

El objetivo es ordenar la presencia de puestos gastronómicos, stands y vendedores ambulantes durante una de las noches más convocantes del año, en la que miles de egresados y sus familias se reúnen para despedir el ciclo lectivo.

Reempadronamiento, fechas y requisitos

El director de Espacios Públicos, Rubén Tabarcachi, informó que las inscripciones y el otorgamiento de permisos se realizarán desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown.

  • Fecha: desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre
  • Horario: de 8 a 12.30 hs
  • Lugar: oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown.

Los interesados deberán presentar la documentación habitual para este tipo de eventos, entre ellos el libre de infracción y, en el caso de los comerciantes gastronómicos, el carnet de manipulación de alimentos. Aquellos emprendedores que todavía no cuenten con expediente o empadronamiento vigente deberán iniciarlo con anticipación para poder adjuntar toda la documentación correspondiente antes del inicio de la Cena Blanca.

image
Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Requisitos para el reempadronamiento y permisos para la Cena Blanca

Cupos por rubro y ubicación en Ciudad Cultural

Tabarcachi detalló que se fijaron cupos específicos por rubro, con el fin de evitar la saturación de espacios y garantizar variedad de ofertas.

  • Para el sector gastronómico, se habilitarán 40 permisos, que estarán ubicados sobre la tradicional Avenida de las Carrozas.

  • También se dispondrán 15 espacios para stands fotográficos, coordinados previamente junto al Ente, para que los egresados puedan tomarse imágenes con sus familias y compañeros.

  • Además, se otorgarán permisos para comerciantes ambulantes, especialmente aquellos dedicados a la venta de flores y productos artesanales, rubros muy asociados a la noche de la Cena Blanca.

Prioridad para comerciantes responsables y control durante el evento

Desde la Municipalidad aclararon que solo podrán permanecer en el sector de comercialización quienes cuenten con la documentación y los permisos correspondientes. La idea es dar prioridad a los comerciantes responsables que cumplen con el trámite administrativo y con las normas de seguridad e higiene.

Tabarcachi remarcó que estos controles son fundamentales para asegurar la seguridad y comodidad de todos los asistentes, y para que la comercialización se desarrolle de manera organizada y adecuada durante el evento. De este modo, se busca que la Cena Blanca sea una verdadera fiesta para los egresados y, al mismo tiempo, una oportunidad de trabajo formal y ordenada para la economía popular jujeña.

