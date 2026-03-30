Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que este martes 31 de marzo vence el plazo para adherir al Plan de Pago Anticipado de impuestos y tasas municipales correspondiente al período 2026. La iniciativa, vigente desde enero, ofrece importantes descuentos y facilidades de pago para los contribuyentes que opten por cancelar sus obligaciones de manera anticipada.

Desde la Dirección de Rentas se reiteró la invitación a la comunidad en general, y a los contribuyentes en particular, a sumarse al esquema que busca incentivar la responsabilidad tributaria y aliviar la carga económica de los vecinos.

Dirección de Rentas.jpg Nueva oficina de la Dirección de Rentas en el Parque San Martín Descuentos acumulables y beneficios especiales El plan contempla un 30 % de descuento en el pago del Impuesto Automotor y un 20 % en la Tasa de Recolección de Residuos. A estos beneficios se suma un 10 % adicional para quienes sean considerados “Buen Contribuyente”, es decir, aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones en períodos anteriores.

Además, quienes realicen el pago a través del sitio web oficial del municipio podrán acceder a un 5 % extra de descuento. De esta manera, los contribuyentes pueden alcanzar rebajas de hasta el 45 % en el Impuesto Automotor y del 35 % en la tasa de recolección, lo que representa un significativo alivio económico.

Opciones de pago y financiamiento En cuanto a los medios de pago, desde el municipio informaron que a través de la página web oficial se pueden abonar impuestos y tasas utilizando tarjetas de crédito, con la posibilidad de financiar el pago hasta en seis cuotas sin interés mediante Banco Macro. Por otra parte, quienes opten por realizar el pago de forma presencial en las dependencias de Rentas municipal podrán acceder a planes de financiación de hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario. Convocatoria a los contribuyentes Finalmente, las autoridades municipales insistieron en la importancia de aprovechar los beneficios del Plan de Pago Anticipado antes del vencimiento del plazo, previsto para el 31 de marzo. La medida apunta no solo a fortalecer la cultura tributaria, sino también a brindar herramientas que contribuyan al cuidado de la economía familiar.

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