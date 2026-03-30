Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

En el marco de un nuevo aniversario del conflicto de Malvinas , continúan las actividades que se desarrollarán desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril , con la participación de ex combatientes y la comunidad.

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Las actividades conmemorativas por Malvinas continúan esta semana con una agenda cargada de propuestas que buscan mantener viva la memoria y rendir homenaje a los caídos y veteranos.

Desde este lunes 30 de marzo , las jornadas estarán marcadas por actos simbólicos y espacios de reflexión. Cada día comenzará con el izamiento de las banderas en la Plaza Héroes de Malvinas y finalizará con el arrío por la tarde. En el medio, se desarrollarán charlas, proyecciones y encuentros con ex combatientes en el museo local y espacios culturales, donde vecinos y estudiantes podrán conocer de primera mano testimonios y vivencias vinculadas al conflicto.

El miércoles 1 de abril será uno de los días más significativos, ya que por la mañana se llevará a cabo la inauguración de un nuevo espacio recordatorio en honor a los caídos. Ese mismo día, por la noche, tendrá lugar la tradicional vigilia en el cine teatro de A.H.Z. de Palpalá , un momento cargado de emoción que cada año reúne a la comunidad para esperar la llegada del 2 de abril en un clima de respeto y memoria.

Ya en la medianoche, se entonarán las estrofas del Himno Nacional y se recordará el inicio del conflicto bélico, en un acto que busca honrar a quienes participaron de la guerra.

El jueves 2 de abril se desarrollará el acto central desde la tarde, seguido por el desfile cívico militar y el tradicional pasaje gaucho, que contará con la participación de distintas instituciones y agrupaciones.

Embed - Oscar Chiliguay - actividades por Malvinas

Programa completo de actividades por Malvinas en Jujuy

Lunes 30 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza Héroes de Malvinas.

10:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

Martes 31 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

10:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

Miércoles 1 de abril

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

11:00 – Inauguración del cenotafio en Plaza Héroes de Malvinas.

11:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

21:00 – Vigilia a Malvinas, inicio de la décima edición en Palpalá en adhesión a la Ley 26846.

Lugar: Cine Teatro A.H.Z.

24:00 – Entonación del Himno Nacional Argentino, Marcha de Malvinas y palabras alusivas recordando el desembarco en las islas.

Lugar: Cine Teatro A.H.Z.

Jueves 2 de abril

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

15:00 – Acto protocolar conmemorando el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

16:00 – Desfile cívico militar y pasaje gaucho.

Lugar: Avenida Congreso, en Plaza Héroes de Malvinas.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.