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30 de marzo de 2026 - 07:03
Actividades.

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

Desde este lunes se retoman las propuestas con charlas, ceremonias y actividades culturales en el marco de la semana de Malvinas en Jujuy.

Por  Agustín Weibel
Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

En el marco de un nuevo aniversario del conflicto de Malvinas, continúan las actividades que se desarrollarán desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril, con la participación de ex combatientes y la comunidad.

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Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

Las actividades conmemorativas por Malvinas continúan esta semana con una agenda cargada de propuestas que buscan mantener viva la memoria y rendir homenaje a los caídos y veteranos.

Desde este lunes 30 de marzo, las jornadas estarán marcadas por actos simbólicos y espacios de reflexión. Cada día comenzará con el izamiento de las banderas en la Plaza Héroes de Malvinas y finalizará con el arrío por la tarde. En el medio, se desarrollarán charlas, proyecciones y encuentros con ex combatientes en el museo local y espacios culturales, donde vecinos y estudiantes podrán conocer de primera mano testimonios y vivencias vinculadas al conflicto.

El miércoles 1 de abril será uno de los días más significativos, ya que por la mañana se llevará a cabo la inauguración de un nuevo espacio recordatorio en honor a los caídos. Ese mismo día, por la noche, tendrá lugar la tradicional vigilia en el cine teatro de A.H.Z. de Palpalá , un momento cargado de emoción que cada año reúne a la comunidad para esperar la llegada del 2 de abril en un clima de respeto y memoria.

Ya en la medianoche, se entonarán las estrofas del Himno Nacional y se recordará el inicio del conflicto bélico, en un acto que busca honrar a quienes participaron de la guerra.

El jueves 2 de abril se desarrollará el acto central desde la tarde, seguido por el desfile cívico militar y el tradicional pasaje gaucho, que contará con la participación de distintas instituciones y agrupaciones.

Embed - Oscar Chiliguay - actividades por Malvinas

Programa completo de actividades por Malvinas en Jujuy

Lunes 30 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza Héroes de Malvinas.

10:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

Martes 31 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

10:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

Miércoles 1 de abril

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

11:00 – Inauguración del cenotafio en Plaza Héroes de Malvinas.

11:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

21:00 – Vigilia a Malvinas, inicio de la décima edición en Palpalá en adhesión a la Ley 26846.

Lugar: Cine Teatro A.H.Z.

24:00 – Entonación del Himno Nacional Argentino, Marcha de Malvinas y palabras alusivas recordando el desembarco en las islas.

Lugar: Cine Teatro A.H.Z.

Jueves 2 de abril

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

15:00 – Acto protocolar conmemorando el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

16:00 – Desfile cívico militar y pasaje gaucho.

Lugar: Avenida Congreso, en Plaza Héroes de Malvinas.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

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