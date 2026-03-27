Hoy comienzan las actividades por la Guerra de Malvinas: mirá el cronograma completo

En el marco del 44° aniversario de la Guerra de Malvinas , en Palpalá se realizarán distintas actividades conmemorativas organizadas junto a veteranos de guerra. El programa incluye exposiciones, una maratón simbólica, serenata, misa, vigilia, inauguración de un cenotafio y el tradicional desfile cívico militar del 2 de abril .

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En diálogo con Canal 4 , el presidente de la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas , Oscar Chiliguay , destacó que este año habrá una agenda amplia y valoró el acompañamiento de las autoridades. “La verdad que estamos muy contentos. Hoy también culminamos una reunión con el gobernador, quien se comprometió a acompañarnos acá en la vigilia y también en el desfile. Eso era importante para nosotros y él lo vio con agrado. También vamos a inaugurar este año un cenotafio”, señaló.

44° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Cómo será la Semana de Malvinas

Las actividades comenzarán el viernes 27 de marzo y se extenderán hasta el jueves 2 de abril, con propuestas diarias en distintos puntos de la ciudad. Habrá actos de izamiento y arrío de banderas, charlas, testimonios de veteranos, una Expo Malvinas, actividades culturales y el acto central con desfile.

Chiliguay remarcó que la intención es seguir fortaleciendo la memoria colectiva en torno a Malvinas. “Como todos los años, para nosotros el reconocimiento a nuestros compañeros es permanente, durante todo el año. Pero este mes es fundamental, porque hace años que venimos trabajando con la vigilia y con otras actividades. Cada año tratamos de innovar y de sumar algo más, porque esto es un reconocimiento a los compañeros que quedaron en Malvinas”.

También adelantó que el sábado 28 de marzo se realizará nuevamente la maratón. “Este año también habrá una maratón el sábado 28. En los próximos días seguramente ya estarán las planillas para anotar a todos los que quieran correr. Después también va a haber una parte simbólica, donde participaremos los veteranos con la familia. Es una maratón simbólica”.

Vigilia, cenotafio y desfile del 2 de abril

Uno de los momentos más importantes será la Vigilia a Malvinas, prevista para la noche del 1 de abril en el Cine Teatro A.H.Z.. Allí se entonará el Himno Nacional, se proyectarán videos y habrá palabras alusivas recordando el desembarco argentino en las islas.

“La vigilia cada año tratamos de mejorarla. Es un acto solemne. Nosotros tratamos de que ese día sea para recordar a nuestros compañeros. Por eso justamente le llamamos vigilia”, expresó Chiliguay.

El acto central será el 2 de abril desde las 15, seguido por el desfile cívico militar y pasaje gaucho. “El 2 de abril, a partir de las 15 horas, después del acto protocolar, se va a hacer el desfile acá. Así que invito a todas las personas que quieran participar”, afirmó.

Programa completo de actividades por Malvinas en Jujuy

plaza malvinas palpalá.jpg Plaza Malvinas en Palpalá.

Viernes 27 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil, a cargo de la Asociación de Excombatientes de Malvinas “2 de mayo”, autoridades municipales, Concejo Deliberante e invitados especiales.

Lugar: Mástiles Centro Cívico Palpalá.

09:30 a 17:00 – Expo Malvinas.

Lugar: Centro Cívico Palpalá.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil a cargo de hijos de veteranos.

Lugar: Mástiles Centro Cívico Palpalá.

Sábado 28 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

10:00 – Maratón “Héroes de Malvinas”.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

15:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

21:00 – Serenata “Jujuy le canta a Malvinas”.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

Domingo 29 de marzo

08:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza Héroes de Malvinas.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza Héroes de Malvinas.

20:00 – Solemne misa en honor a los caídos en la Guerra de Malvinas con la presencia de sus familiares.

Lugar: Iglesia San Cayetano.

Lunes 30 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza Héroes de Malvinas.

10:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

Martes 31 de marzo

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

10:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

Miércoles 1 de abril

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

11:00 – Inauguración del cenotafio en Plaza Héroes de Malvinas.

11:30 a 17:00 – Malvinas en la memoria de Palpalá, charlas, proyecciones y testimonios de veteranos de guerra.

Lugar: Museo Héroes de Malvinas y Salón de Cultura.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.

21:00 – Vigilia a Malvinas, inicio de la décima edición en Palpalá en adhesión a la Ley 26846.

Lugar: Cine Teatro A.H.Z.

24:00 – Entonación del Himno Nacional Argentino, Marcha de Malvinas y palabras alusivas recordando el desembarco en las islas.

Lugar: Cine Teatro A.H.Z.

Jueves 2 de abril

09:00 – Ceremonia de izar Bandera Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles ubicados en Plaza Héroes de Malvinas.

15:00 – Acto protocolar conmemorando el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Lugar: Plaza Héroes de Malvinas.

16:00 – Desfile cívico militar y pasaje gaucho.

Lugar: Avenida Congreso, en Plaza Héroes de Malvinas.

18:00 – Ceremonia de arriar Pabellón Nacional y Bandera de Libertad Civil.

Lugar: Mástiles Plaza de Malvinas.