jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 07:05
INDEC.

Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre

El INDEC revelará la inflación del penúltimo mes del año este jueves. Prevén que quede por encima de los dos puntos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre

Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025. correspondiente al mes de noviembre. Estiman que la cifra superaría el 2%, que se dio en septiembre. Desde enero hasta octubre la inflación acumula 24,8%.

Lee además
Inflación.
Datos.

En octubre la inflación en Argentina fue de 2,3% y acumuló 31,3% en el último año
Inflación (foto ilustrativa).
Datos.

La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

El organismo que dirige Marco Lavagna dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las 16 horas. Las consultoras hablan de que la inflación estará entre un 2 por ciento y un 2,5 %, aunque habrá que esperar el informe.

La inflación del 2025

Hubo desaceleración en mayo con el 1,5% con respecto a abril que fue del 2,8% y marzo con un 3,7%, pero el índice volvió a subir en junio con un 1,6%, julio y agosto fue del 1,9% ambos, septiembre 2,1% y la última de octubre llegó a 2,3%.

Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025.
Este jueves se conoce el dato de la inflaci&oacute;n de noviembre

Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre

Qué esperan las consultoras

Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, mientras que EcoGo Consultores estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%. La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En octubre la inflación en Argentina fue de 2,3% y acumuló 31,3% en el último año

La inflación en Jujuy en octubre fue de 2,1% y acumula 24,1% en 2025

La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?

Hoy es el Día del Tango: ¿Por qué se celebra cada 11 de diciembre?

Lo que se lee ahora
La expresión musical trasciende su tiempo, enciende emociones a través de sus inconfundibles ritmos y profundas letras.
Mundo musical.

Hoy es el Día del Tango: ¿Por qué se celebra cada 11 de diciembre?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

ChristianNodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 
Conflicto.

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.  
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel