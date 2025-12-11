Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025. correspondiente al mes de noviembre. Estiman que la cifra superaría el 2%, que se dio en septiembre. Desde enero hasta octubre la inflación acumula 24,8%.
El organismo que dirige Marco Lavagna dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las 16 horas. Las consultoras hablan de que la inflación estará entre un 2 por ciento y un 2,5 %, aunque habrá que esperar el informe.
La inflación del 2025
Hubo desaceleración en mayo con el 1,5% con respecto a abril que fue del 2,8% y marzo con un 3,7%, pero el índice volvió a subir en junio con un 1,6%, julio y agosto fue del 1,9% ambos, septiembre 2,1% y la última de octubre llegó a 2,3%.
Qué esperan las consultoras
Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, mientras que EcoGo Consultores estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%. La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre.