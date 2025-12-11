Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025. correspondiente al mes de noviembre. Estiman que la cifra superaría el 2%, que se dio en septiembre. Desde enero hasta octubre la inflación acumula 24,8%.

El organismo que dirige Marco Lavagna dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las 16 horas. Las consultoras hablan de que la inflación estará entre un 2 por ciento y un 2,5 %, aunque habrá que esperar el informe.

La inflación del 2025 Hubo desaceleración en mayo con el 1,5% con respecto a abril que fue del 2,8% y marzo con un 3,7%, pero el índice volvió a subir en junio con un 1,6%, julio y agosto fue del 1,9% ambos, septiembre 2,1% y la última de octubre llegó a 2,3%.

Cuándo se conocerá la inflación de octubre 2025. Este jueves se conoce el dato de la inflación de noviembre Qué esperan las consultoras Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, mientras que EcoGo Consultores estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%. La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre.

