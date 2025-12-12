viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 09:00
Informe.

Casi el 30% de los argentinos destina el aguinaldo 2025 para pagar deudas

La consultora Focus Market compartió un informe sobre la utilización del aguinaldo 2025. Estos números marcan el doble que en 2024.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pagar deudas - Imagen alusiva

La percepción del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) en 2025 evidencia un cambio claro en los hábitos de consumo del país. Lejos de destinarse al ocio o a posibles inversiones, gran parte del aguinaldo termina orientándose a cubrir deudas y ponerse al día con obligaciones pendientes.

Qué dice el informe sobre el uso del aguinaldo 2025

Un estudio reciente de la consultora Focus Market, realizado sobre más de 3.800 casos, mostró uno de los datos que mejor resume la situación económica actual: el 29% de los trabajadores registrados utilizará el aguinaldo para pagar deudas.

Esto implica un incremento de 16 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando solo el 13% destinaba el aguinaldo a ese propósito.

plata dinero (1)
Dinero - Foto de archivo aguinaldo y pago de haberes

Desde Focus Market explican que esta variación responde a la “presión persistente sobre el poder adquisitivo” de la clase media. El aguinaldo, que antes funcionaba como un ingreso extra para gustos o pequeñas inversiones, hoy se convierte en un recurso clave para equilibrar las finanzas a fin de año.

La tendencia hacia un gasto más “conservador y defensivo” también se refleja en la caída de los consumos discrecionales. Por ejemplo, el uso del SAC para vacaciones descendió 7 puntos porcentuales, al pasar del 26% al 19% en comparación con el año pasado.

Temas
