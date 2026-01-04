Alto Comedero: detuvieron a un hombre por agredir a su pareja e intentar llevársela por la fuerza

Un grave episodio de violencia de género se registró durante la tarde del sábado 3 de enero en el barrio Alto Comedero, donde un hombre fue detenido por agredir físicamente a su pareja e intentar llevársela por la fuerza .

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre avenida La Quiaca en Alto Comedero , cuando la mujer se encontraba en un local bailable y el agresor se presentó en el lugar . Tras una discusión, el hombre la sacó violentamente del establecimiento, comenzando una agresión física y verbal en plena vía pública, ante la mirada de varias personas.

La situación fue advertida por transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al arribar al lugar, l os efectivos encontraron al agresor en actitud hostil, intentando imponerse incluso frente a los uniformados .

Al verificar sus datos en el sistema judicial, se constató que el hombre tenía una condena vigente de ejecución condicional y además una orden de restricción y prohibición de acercamiento hacia la víctima, medidas que estaba incumpliendo al momento del ataque.

Ante esta situación, el sujeto fue reducido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de desobediencia judicial y violencia de género, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad penal.

image El hombre fue detenido ( foto ilustrativa)

La mujer recibió asistencia y contención, y se activaron los protocolos correspondientes de protección.

Violencia de género: dónde pedir ayuda