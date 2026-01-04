domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 17:34
Jujuy.

Alto Comedero: detuvieron a un hombre por agredir a su pareja e intentar llevársela por la fuerza

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en el barrio Alto Comedero, donde un hombre fue detenido tras agredir a su pareja e intentar llevársela por la fuerza, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente.

Por  Verónica Pereyra
Screenshot_1
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre avenida La Quiaca en Alto Comedero, cuando la mujer se encontraba en un local bailable y el agresor se presentó en el lugar. Tras una discusión, el hombre la sacó violentamente del establecimiento, comenzando una agresión física y verbal en plena vía pública, ante la mirada de varias personas.

image
Hombre agrede a mujer ( foto ilustrativa)

Hombre agrede a mujer ( foto ilustrativa)

La situación fue advertida por transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al agresor en actitud hostil, intentando imponerse incluso frente a los uniformados.

Al verificar sus datos en el sistema judicial, se constató que el hombre tenía una condena vigente de ejecución condicional y además una orden de restricción y prohibición de acercamiento hacia la víctima, medidas que estaba incumpliendo al momento del ataque.

Ante esta situación, el sujeto fue reducido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de desobediencia judicial y violencia de género, mientras continúan las actuaciones para determinar su responsabilidad penal.

image
El hombre fue detenido ( foto ilustrativa)

El hombre fue detenido ( foto ilustrativa)

La mujer recibió asistencia y contención, y se activaron los protocolos correspondientes de protección.

Violencia de género: dónde pedir ayuda

  • Línea 144 – Atención gratuita, las 24 horas, todos los días
  • Emergencias: 911
  • Línea 137 – Programa Las Víctimas Contra Las Violencias

