Abra Pampa: iban ebrios en moto, provocaron un accidente y uno de ellos se dio a la fuga

Un llamativo siniestro vial ocurrió durante la noche de este martes en la intersección de avenida Güemes y calle Sarmiento, en Abra Pampa. Una motocicleta en la que viajaban dos personas chocó contra una camioneta perteneciente a Parques Nacionales, que circulaba de manera correcta según indicaron las primeras versiones.

Iban ebrios y llevaban cajas de vino De acuerdo a lo informado, el conductor de la moto se encontraba en estado de ebriedad. Tras perder el control, impactó de frente contra el vehículo de mayor porte. En el lugar del choque quedaron desparramadas varias cajas de vino que los ocupantes trasladaban.

Uno de los ocupantes resultó herido El acompañante de la motocicleta tuvo que ser asistido por el personal del Same 107 debido a las lesiones sufridas durante la colisión. En tanto, el conductor se reincorporó tras la caída y huyó rápidamente del sitio antes de que llegaran las autoridades.

Intervención policial Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 16 de Abra Pampa, que investiga el hecho y busca determinar la responsabilidad del motociclista que escapó.

