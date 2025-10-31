viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 11:26
Policiales.

Monterrico: amenazaron a una nena con un cuchillo y le robaron el celular

El hecho ocurrió en el barrio San Ignacio de Monterrico. Las sospechosas, de 18 y 16 años, fueron demoradas y se recuperó el celular sustraído.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detenidas en Monterrico

Un violento episodio se registró en la tarde del jueves en Monterrico, cuando una menor de 13 años fue asaltada por dos jóvenes armadas con un cuchillo. El hecho ocurrió cerca de las 14:15 horas, en inmediaciones del barrio San Ignacio, y fue denunciado de inmediato por la madre de la víctima.

De acuerdo con el reporte policial, las jóvenes interceptaron a la niña y le robaron su teléfono celular bajo amenaza con un arma blanca, para luego huir del lugar. La rápida reacción de la denunciante permitió que el Grupo Operativo Motorizado (G.O.M.) desplegara un operativo cerrojo por distintos sectores de la ciudad.

Localización y demora de las sospechosas

Minutos después del asalto, los efectivos lograron rastrear a las sospechosas hasta un inquilinato ubicado en la calle Rufino Arias, donde se ocultaban.

Con autorización correspondiente, el personal policial ingresó al lugar y detuvo a las dos jóvenes, de 18 y 16 años, quienes intentaron escapar por una terraza al advertir la presencia de los uniformados.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el teléfono celular robado, que fue reconocido por la víctima, y secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado durante el robo. Según fuentes policiales, ambas presentaban signos de haber consumido estupefacientes al momento de su aprehensión.

Tras la detención, las dos mujeres fueron trasladadas a la Comisaría Seccional 29°, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. La causa fue caratulada como “robo con arma blanca”, y se espera que en las próximas horas se definan las medidas judiciales correspondientes.

