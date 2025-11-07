viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 19:04
País.

Confirmaron un aumento y bono para empleadas domésticas: de cuánto será

La CNTCP aprobó un incremento salarial en noviembre y en diciembre para el sector de casas particulares, y agregó un bono extraordinario no remunerativo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Empleadas domesticas (foto ilustrativa).

Empleadas domesticas (foto ilustrativa).

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) —órgano tripartito que reúne al Estado, empleadores y trabajadores— definió este viernes 7 de noviembre un aumento salarial para las empleadas domesticas que se hará efectivo en dos tramos: 1,4 % para noviembre y 1,3 % para diciembre.

empleadas domesticas: cuanto cobran en noviembre de 2025
Economía.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025
El Día del Empleado Municipal se celebra el 8 de noviembre con un feriado en muchos municipios.
Descanso.

¿Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal?

Además del ajuste porcentual, se estableció el pago de un suplemento no remunerativo de $14.000 mensuales para quienes presten servicios por más de 16 horas semanales. Este bono se abonará durante tres meses: noviembre, diciembre y enero.

El convenio afecta a las cinco categorías del régimen de casas particulares y contempla tanto contratos con retiro como sin retiro. Por ejemplo, en la categoría supervisores/as con retiro, la hora pasará a $3.496,75 y el salario mensual a $440.027,88 en noviembre; en diciembre se estima $3.542,22 por hora y $445.748,25 mensuales.

Hasta que se reanuden las negociaciones paritarias, rigen los mismos importes que el mes pasado.
Empleadas domésticas (foto ilustrativa).

Empleadas domésticas (foto ilustrativa).

Desde los sindicatos del sector se advierte que, pese al acuerdo, persiste una brecha significativa entre los salarios mínimos oficiales y los valores que efectivamente se pagan en el mercado, con diferencias que en algunos casos superan el 65 %.

La negociación se da en un contexto en el que los valores de referencia para el personal doméstico están congelados desde septiembre, y esta nueva mejora representa una de las últimas instancias de ajuste previstas para 2025.

En concreto, el esquema para el bono queda estructurado de la siguiente forma para jornadas de más de 16 horas semanales: cobro del bono de $14.000 en noviembre, diciembre y enero; además del aumento porcentual correspondiente a los dos tramos.

