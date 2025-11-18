martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 10:06
Siniestro vial.

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Un nuevo siniestro vial en la Ruta Nacional 9 dejó a dos hombres internados con pronóstico reservado. Volcaron con la camioneta en Pumahuasi.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, una camioneta Toyota Hilux volcó sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 1946, en cercanías de Pumahuasi. En el vehículo viajaban dos hombres que se dirigían desde San Salvador de Jujuy hacia La Quiaca cuando, por motivos que aún se están investigando, perdieron el control y protagonizaron el siniestro.

Traslado y estado de los heridos

De inmediato, personal del SAME llegó al lugar y trasladó a los ocupantes al Hospital Jorge Uro de La Quiaca. Ambos permanecen internados con pronóstico reservado, mientras continúan los estudios médicos y se avanza en las pericias que permitirán esclarecer las causas del vuelco.

¿Dónde queda Pumahuasi?

Pumahuasi es una pequeña localidad del norte de Jujuy, ubicada en el departamento de Yavi. Se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 9, a unos 30 kilómetros al sur de La Quiaca. Es una zona de tránsito frecuente para quienes viajan hacia la frontera con Bolivia, conocida por sus tramos rectos y extensos, pero también por las condiciones climáticas y de visibilidad que pueden variar rápidamente, especialmente en horarios nocturnos o de madrugada.

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi
Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Dos personas resultaron heridas tras volcar con su camioneta en Pumahuasi

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para determinar qué originó el vuelco y analizan si las condiciones del camino, la velocidad o algún desperfecto mecánico pudieron influir en el siniestro. Mientras tanto, la ruta permanece con circulación normal pero se recomienda a los conductores extremar las precauciones al transitar por la zona.

