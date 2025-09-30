Cinco heridos en Susques tras un impactante vuelco en Ruta Nacional 52

Un grave siniestro vial se registró este lunes en la Ruta Nacional N° 52, a la altura de la Quebrada de Mal Paso, en el departamento Susques. El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 horas, cuando una camioneta Toyota Hilux se precipitó cerca de 60 metros hasta el lecho seco de un río, dejando a sus cinco ocupantes en una situación de alto riesgo.

Operativo de rescate multidisciplinario La emergencia fue atendida de manera inmediata por la Unidad Regional 3 de la Policía de Jujuy, junto con personal del SAME Susques y el Hospital local. También participaron efectivos de la Comisaría Seccional 20, Bomberos y Criminalística, quienes llevaron adelante un complejo operativo de anclaje, descenso y extracción para poder llegar hasta el vehículo accidentado.

La rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de salud resultó crucial para rescatar con vida a todos los ocupantes.

Estado de los heridos Los cinco pasajeros fueron asistidos en el lugar y trasladados para controles médicos. La mayoría presentó politraumatismos leves, mientras que un hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC), por lo que debió ser derivado al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy tras recibir la primera atención crítica en la zona. El operativo de rescate fue exitoso y volvió a poner en relieve la importancia de la coordinación entre los distintos organismos ante situaciones de emergencia. En este sentido, personal de Seguridad Vial reiteró el pedido a los conductores de extremar las precauciones en la Ruta Nacional 52, especialmente en los tramos de montaña donde se registran altos niveles de riesgo.

