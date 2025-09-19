La Quiaca: una escalera cayó sobre una docente y le provocó una fractura de cadera

Un grave accidente ocurrió en la mañana de este jueves en la Escuela 463 “Jesús Olmedo” de la ciudad de La Quiaca. Una docente resultó con fractura de cadera luego de que una escalera de gran porte cayera sobre su cuerpo mientras se encontraba trabajando en la ornamentación del SUM escolar.

El hecho El episodio tuvo lugar mientras se realizaban preparativos para los festejos por el Día del Estudiante. Según se supo, la docente se encontraba decorando el salón junto a un colega cuando, por causas que aún se tratan de establecer, una escalera de gran tamaño perdió estabilidad y terminó cayendo sobre ella.

Consecuencias del accidente En el mismo movimiento, el compañero que manipulaba la estructura también cayó, aumentando la fuerza del impacto sobre la mujer, lo que provocó una fractura de cadera.

Asistencia inmediata Tras el accidente, la docente fue asistida rápidamente y trasladada por personal del SAME al Hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde quedó bajo atención médica. Por el momento, se aguarda parte oficial sobre su evolución. Investigación Las autoridades educativas y sanitarias iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente. Mientras tanto, en la comunidad escolar se manifestó la preocupación por lo sucedido, dado que el hecho ocurrió en plena actividad institucional y “pudo ser una tragedia”.

