domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 18:33
Estudiantes.

FNE 2025: María Cabrera fue coronada en la Escuela de Comercio N°1 de La Quiaca

El Comercial 1 de La Quiaca eligió a su Embajadora y Embajador 2025 en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que se vivirá en septiembre (FNE 2025).

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
FNE 2025: María Cabrera fue coronada en la Escuela de Comercio N°1 de La Quiaca

FNE 2025: María Cabrera fue coronada en la Escuela de Comercio N°1 de La Quiaca

Con la alegría característica de la juventud quiaqueña, la Escuela de Comercio N°1 "República Argentina" de La Quiaca realizó la elección de sus representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

Lee además
Los Cafres. video
Confirmado.

Los Cafres cerrarán la Elección Provincial de la FNE 2025: dónde y cuándo
Candidatas del Colegio Pablo Pizzurno
Último momento.

FNE 2025: por el viento norte, suspendieron la elección del colegio Pablo Pizzurno

La Embajadora elegida fue María Jesús Cabrera Rey, mientras que el título de Embajador quedó en manos de Ricardo Tahiel Tolaba. Ambos serán quienes representen a la institución en la gran celebración que reúne a miles de jóvenes de toda la provincia.

image

Además, se proclamaron las siguientes distinciones:

  • 1ra princesa: Sarai Aylin Marianela Quispe

  • 2da princesa: Mayra Marianela Ventura

  • 1ra dama de honor: Fernanda Luz Quispe

  • 2da dama de honor: Luján Fiorela Guzmán

  • 1er paje: Luis Miguel Peláez

  • 2do paje: Jeremías Daniel Quispe

Camino a la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La elección en el Comercial 1 marca un paso más en la previa de la FNE 2025, que se desarrollará del 17 al 27 de septiembre con actividades centrales en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, como así también la elección a representante nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Entre los eventos más esperados se destacan los desfiles de carrozas y carruajes, la Elección Representante Nacional y la tradicional Pintada Estudiantil, que abrirá oficialmente el calendario festivo el sábado 13 de septiembre.

Agenda de la FNE 2025

  • Sábado 13/09 – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural

  • Domingo 14/09 – 21:00 hs. Elección Representante Capital

  • Miércoles 17/09 – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera

  • 18 al 25/09 – Desfiles de carrozas (grupos A, B y dobles)

  • 21, 22 y 24/09 – Exposición de carrozas

  • Domingo 21/09 – 19:00 hs. Elección del Paje 10

  • Lunes 22/09 – 20:00 hs. Elección Representante Provincial

  • Martes 23/09 – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el CIT

  • Viernes 26/09 – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto

  • Sábado 27/09 – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los Cafres cerrarán la Elección Provincial de la FNE 2025: dónde y cuándo

FNE 2025: por el viento norte, suspendieron la elección del colegio Pablo Pizzurno

FNE 2025: Se viene la elección Del Colegio Secundario 42 de Artes de Alto Comedero

FNE 2025: este viernes, Canal 4 transmitirá en vivo la elección del colegio Pablo Pizzurno

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel