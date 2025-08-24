FNE 2025: María Cabrera fue coronada en la Escuela de Comercio N°1 de La Quiaca

Con la alegría característica de la juventud quiaqueña, la Escuela de Comercio N°1 "República Argentina" de La Quiaca realizó la elección de sus representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

La Embajadora elegida fue María Jesús Cabrera Rey, mientras que el título de Embajador quedó en manos de Ricardo Tahiel Tolaba. Ambos serán quienes representen a la institución en la gran celebración que reúne a miles de jóvenes de toda la provincia.

image Además, se proclamaron las siguientes distinciones: 1ra princesa: Sarai Aylin Marianela Quispe

2da princesa: Mayra Marianela Ventura

1ra dama de honor: Fernanda Luz Quispe

2da dama de honor: Luján Fiorela Guzmán

1er paje: Luis Miguel Peláez

2do paje: Jeremías Daniel Quispe

Camino a la Fiesta Nacional de los Estudiantes La elección en el Comercial 1 marca un paso más en la previa de la FNE 2025, que se desarrollará del 17 al 27 de septiembre con actividades centrales en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, como así también la elección a representante nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Entre los eventos más esperados se destacan los desfiles de carrozas y carruajes, la Elección Representante Nacional y la tradicional Pintada Estudiantil, que abrirá oficialmente el calendario festivo el sábado 13 de septiembre. Agenda de la FNE 2025 Sábado 13/09 – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural

Domingo 14/09 – 21:00 hs. Elección Representante Capital

Miércoles 17/09 – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera

18 al 25/09 – Desfiles de carrozas (grupos A, B y dobles)

21, 22 y 24/09 – Exposición de carrozas

Domingo 21/09 – 19:00 hs. Elección del Paje 10

Lunes 22/09 – 20:00 hs. Elección Representante Provincial

Martes 23/09 – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el CIT

Viernes 26/09 – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto

Sábado 27/09 – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural

