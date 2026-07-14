Rechazaron el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga. 

La Justicia Federal resolvió mantener al fiscal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La defensa del exfuncionario había solicitado su apartamiento, pero el planteo fue rechazado.

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La Justicia Federal desestimó el planteo de la defensa de Martín Insaurralde , que había solicitado apartar al fiscal Sergio Mola de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero . La resolución mantuvo al fiscal a cargo de la investigación.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , fue quien resolvió rechazar el planteo. Según su decisión, los abogados de Insaurralde no demostraron la existencia de ninguna causal legal que justificara la recusación del fiscal.

El juez consideró que los argumentos planteados por la defensa responden a una “valoración subjetiva” de las medidas adoptadas durante el proceso y que no permitían advertir la existencia de una “duda objetiva, seria y razonable” respecto del deber de objetividad del fiscal Mola.

En su planteo, la defensa había señalado una supuesta pérdida de imparcialidad del fiscal y cuestionado el avance de diversas medidas procesales, entre ellas allanamientos, requisas, tasaciones, secuestros y pedidos de detención contra Insaurralde y Jésica Cirio. También alegó una “sobreactuación” en la investigación y un supuesto “ensañamiento” por parte del representante del Ministerio Público.

Mola negó las acusaciones y aseguró que es la tercera vez que intentan apartarlo de la causa. Para el fiscal, los planteos forman parte de una estrategia para condicionar su trabajo al frente de la investigación.

El fiscal negó haber participado en filtraciones sobre la investigación y consideró “un verdadero dislate” pensar que la propia fiscalía habría difundido el pedido de detención de Insaurralde y Cirio, porque eso habría puesto en riesgo las medidas solicitadas.

Armella admitió diferencias con Mola, pero sostuvo que forman parte del proceso y no son motivo suficiente para apartar al fiscal.

Armella sostuvo que no se acreditó que el representante del Ministerio Público hubiera actuado motivado por intereses externos al proceso penal. Además, recordó que los pedidos de recusación deben interpretarse de manera restrictiva y, en consecuencia, resolvió mantener al fiscal Mola en la investigación.

La Fiscalía espera pericias clave para determinar dónde están los dólares del video de Jesica Cirio

El fiscal federal Sergio Mola espera recibir en los próximos días pericias consideradas determinantes para profundizar una nueva hipótesis en la investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los estudios apuntan a establecer si el dinero que aparece en los videos puede ser atribuido a los involucrados.

La Fiscalía tiene puestas sus expectativas en una serie de medidas de prueba ordenadas en las últimas semanas, cuyos resultados podrían aportar nuevos elementos para avanzar en la causa. Entre ellas se encuentran la pericia sobre la autenticidad de los videos, el análisis técnico del vestidor donde habrían sido grabados, la estimación del monto de dinero que aparece en las imágenes y nuevas medidas de carácter patrimonial.

El fiscal Mola entiende que hay indicios suficientes para vincular el dinero con Insaurralde. Esa fue una de las razones que sustentaron el pedido de detención presentado junto a la Procelac.

El planteo, sin embargo, fue rechazado por Armella, quien entendió que no estaban dadas las condiciones para avanzar con esa medida. Frente a esto, Mola espera incorporar nuevas pruebas que le permitan reforzar su posición antes de realizar un nuevo pedido.