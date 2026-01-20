Regla 12-12-12: para ordenar tu casa en minutos y sin estrés

La regla 12-12-12 para conseguir el orden del hogar

El orden de la casa suele ser una de esas tareas que se postergan por falta de tiempo o motivación, por eso cuando llegan las vacaciones es una de las principales tareas de la lista.

Para limpiar energías, resetear la vida cotidiana o ¿Por qué no? Darle a nuestra mente, un entorno más armónico y personalizado, te compartimos la regla 12-12-12, simple, rápida y efectiva para poner en orden cualquier ambiente del hogar.

La técnica no requiere productos especiales ni largas jornadas de limpieza. Solo una decisión clara y unos pocos minutos. Si te diste cuenta que tenés tendencia a acumular objetos, no dudes en aplicarla.

12 objetos para tirar: cosas rotas, vencidas, que ya no sirven o no se usan.

12 objetos para donar o vender: ropa, utensilios o elementos en buen estado que no usás pero que todavía tienen vida útil.

12 objetos para guardar: aquello que sí querés conservar, pero que debe volver a su lugar correcto, o que requieren un espacio específico que tendrás que crear

El objetivo es tomar decisiones rápidas y evitar el apego que suele frenar la limpieza profunda.

¿Por qué funciona este método?

A diferencia de otros métodos de orden, la regla 12-12-12 no abruma. Al poner un número concreto, la tarea se vuelve alcanzable y mentalmente más liviana. Además, puede aplicarse en cualquier espacio: cocina, dormitorio, baño, placares o incluso el auto.

Especialistas en organización destacan que este tipo de dinámicas ayudan a crear hábitos sostenibles, ya que pueden repetirse varias veces por semana sin agotamiento.

Cómo aplicarla paso a paso

Elegí un ambiente o sector puntual. Poné un temporizador de un máximo de 30 minutos, también podes poner una playlist con tus canciones favoritas que duren ese tiempo programado. Separá los objetos en tres pilas: tirar, donar/vender y guardar. Sacá de inmediato lo que ya no va a quedarse en la casa.

Ideal para empezar el año con la casa en orden

Este hack es especialmente recomendado para quienes buscan ordenar sin pasar horas limpiando, viven en espacios pequeños o simplemente quieren empezar de a poco.

La regla 12-12-12 demuestra que ordenar no tiene que ser complicado: a veces, menos es más.