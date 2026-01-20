martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 07:06
Tendencias.

Regla 12-12-12: para ordenar tu casa en minutos y sin estrés

El orden del hogar puede ser un hecho y no un pendiente aplicando la regla 12-12-12, un método simple para reducir el desorden rápido y sin esfuerzo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La regla 12-12-12 para conseguir el orden del hogar

La regla 12-12-12 para conseguir el orden del hogar

El orden de la casa suele ser una de esas tareas que se postergan por falta de tiempo o motivación, por eso cuando llegan las vacaciones es una de las principales tareas de la lista.

Lee además
Los siete Samuraís de Akira Kurosawa
Vacaciones.

Verano cinéfilo desde Jujuy: las dos películas que recomienda un especialista
Hidratación en verano
Salud.

Hidratación en verano: claves para un cuidado necesario

Para limpiar energías, resetear la vida cotidiana o ¿Por qué no? Darle a nuestra mente, un entorno más armónico y personalizado, te compartimos la regla 12-12-12, simple, rápida y efectiva para poner en orden cualquier ambiente del hogar.

La técnica no requiere productos especiales ni largas jornadas de limpieza. Solo una decisión clara y unos pocos minutos. Si te diste cuenta que tenés tendencia a acumular objetos, no dudes en aplicarla.

¿En qué consiste la regla 12-12-12 para conseguir el orden del hogar?

El método propone dividir la organización en tres acciones concretas:

  • 12 objetos para tirar: cosas rotas, vencidas, que ya no sirven o no se usan.
  • 12 objetos para donar o vender: ropa, utensilios o elementos en buen estado que no usás pero que todavía tienen vida útil.
  • 12 objetos para guardar: aquello que sí querés conservar, pero que debe volver a su lugar correcto, o que requieren un espacio específico que tendrás que crear

El objetivo es tomar decisiones rápidas y evitar el apego que suele frenar la limpieza profunda.

¿Por qué funciona este método?

A diferencia de otros métodos de orden, la regla 12-12-12 no abruma. Al poner un número concreto, la tarea se vuelve alcanzable y mentalmente más liviana. Además, puede aplicarse en cualquier espacio: cocina, dormitorio, baño, placares o incluso el auto.

Especialistas en organización destacan que este tipo de dinámicas ayudan a crear hábitos sostenibles, ya que pueden repetirse varias veces por semana sin agotamiento.

Cómo aplicarla paso a paso

  1. Elegí un ambiente o sector puntual.
  2. Poné un temporizador de un máximo de 30 minutos, también podes poner una playlist con tus canciones favoritas que duren ese tiempo programado.
  3. Separá los objetos en tres pilas: tirar, donar/vender y guardar.
  4. Sacá de inmediato lo que ya no va a quedarse en la casa.

Ideal para empezar el año con la casa en orden

Este hack es especialmente recomendado para quienes buscan ordenar sin pasar horas limpiando, viven en espacios pequeños o simplemente quieren empezar de a poco.
La regla 12-12-12 demuestra que ordenar no tiene que ser complicado: a veces, menos es más.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Verano cinéfilo desde Jujuy: las dos películas que recomienda un especialista

Hidratación en verano: claves para un cuidado necesario

Olvídate de la lengua de suegra y el potus: 5 plantas que enfrían y renuevan el aire de tu hogar

Cómo cuidar el agapanto: la planta tendencia del verano

El truco japonés para enfriar la entrada del hogar sin aire acondicionado

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel