jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 17:14
Cocina.

Tarta caprese: una receta fresca y llena de sabor que se hace en minutos

La clásica combinación de tomate, mozzarella y albahaca se transforma en una receta rápida y sencilla, ideal para almuerzos ligeros o cenas frescas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esta versión vegetariana de la tarta caprese se elabora con masa de tarta, tomates frescos, mozzarella y hojas de albahaca.

Esta versión vegetariana de la tarta caprese se elabora con masa de tarta, tomates frescos, mozzarella y hojas de albahaca.

Hay algo en la tarta caprese que inmediatamente evoca los días de verano en Argentina: la fragancia intensa de la albahaca, la jugosidad del tomate y la suavidad del queso fundido remiten a almuerzos ligeros, picnics al aire libre y comidas rápidas llenas de sabor. Agenda esta receta para compartir con amigos y familiares.

Esta versión en tarta de la clásica ensalada caprese se ganó un lugar en hogares y rotiserías por su comodidad y rapidez: se arma en pocos minutos y resulta perfecta para llevar, compartir o improvisar una cena liviana. Aunque brilla especialmente cuando el tomate está en su punto óptimo, también se disfruta fresca durante todo el año.

Receta de tarta caprese

Ideal para almuerzos ligeros o cenas rápidas, la tarta caprese destaca por su preparación sencilla y su frescura, recordando al verano argentino.

La tarta caprese es un plato salado y apto para vegetarianos, elaborado sobre una base de masa de tarta y relleno con tomates frescos, queso mozzarella y hojas de albahaca. Se puede incorporar huevo para aportar mayor consistencia, y la masa puede ser comprada o hecha en casa, dependiendo del tiempo que se tenga disponible.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
Esta versión vegetariana de la tarta caprese se elabora con masa de tarta, tomates frescos, mozzarella y hojas de albahaca, y puede llevar huevo para mayor cuerpo.

Ingredientes

  • 1 masa para tarta (criolla o de hojaldre)
  • 400 g de queso mozzarella
  • 3 tomates redondos grandes
  • 1 atado chico de albahaca fresca
  • 3 huevos
  • 50 g de queso rallado (opcional, tipo reggianito)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
Receta de tarta caprese, rápida y fácil.

Cómo hacer tarta caprese, paso a paso

  • Encender el horno y dejarlo a 180°C (temperatura media).
  • Lavar los tomates y cortarlos en rodajas delgadas, luego colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de jugo.
  • Trocear la mozzarella en rebanadas o cubos, según se prefiera.
  • Cubrir una tartera con la masa y pinchar el fondo con un tenedor para que no se infle al hornearse.
  • En un recipiente, batir ligeramente los huevos y sazonar con sal y pimienta al gusto.
La clásica combinación de tomate, mozzarella y albahaca se transforma en un plato fácil de preparar.
  • Colocar primero una capa de tomates sobre la base de la masa, luego añadir mozzarella y hojas de albahaca fresca previamente lavadas y secadas.
  • Repetir este orden de capas hasta agotar todos los ingredientes, reservando algunas hojas de albahaca para la decoración final.
  • Verter encima la mezcla de huevos batidos y, si se desea, espolvorear un poco de queso rallado.
  • Rociar con aceite de oliva y hornear durante unos 30 minutos, hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.
  • Sacar del horno, dejar enfriar ligeramente y terminar decorando con las hojas de albahaca fresca reservadas antes de servir.
La clásica combinación de tomate, mozzarella y albahaca se transforma en un plato fácil de preparar.

Consejos técnicos

  • Asegurarse de eliminar el exceso de líquido de los tomates para que la base de la masa no se humedezca.
  • Emplear mozzarella en bloque y escurrirla correctamente para prevenir que suelte demasiada agua.
  • No colocar demasiado relleno, de modo que la tarta se cocine de manera uniforme y quede bien compacta.

