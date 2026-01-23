El paso a paso para unas hamburguesas de lenteja

Receta de hamburguesas de lenteja, rápida y fácil.
Las hamburguesas hechas con lentejas son una alternativa sabrosa y nutritiva para quienes desean disminuir el consumo de carne sin perder el placer del sabor. Además de aportar numerosos nutrientes, son prácticas y adaptables a distintas preparaciones, perfectas tanto para un almuerzo rápido entre días laborales como para compartir con amigos.
Nacidas dentro de la gastronomía vegetariana, las hamburguesas de lentejas se han vuelto cada vez más populares a nivel global, gracias a su consistencia y sabor que las convierten en una excelente alternativa a las clásicas hamburguesas de carne.
Las lentejas, cargadas de proteínas, fibra y minerales esenciales, constituyen un ingrediente ideal para preparar hamburguesas que se pueden enriquecer con múltiples hierbas, especias y vegetales. Además, resultan accesibles, económicas y se consiguen fácilmente en cualquier supermercado.
Receta de hamburguesas de lenteja
Las hamburguesas hechas con lentejas representan una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de un plato rápido, saludable y lleno de nutrientes. La mezcla de lentejas con verduras y condimentos genera una preparación maleable, que se puede dar forma de hamburguesa y luego cocinar tanto a la plancha como al horno.
Tiempo de preparación
Para preparar esta receta fácil y veloz, calcula alrededor de 40 minutos en total. De ese tiempo, unos 15 minutos se destinan a cortar y combinar los ingredientes para formar la masa, mientras que los 25 minutos restantes se utilizan para cocinar las hamburguesas hasta que estén listas.
Ingredientes
200 gramos de lentejas cocidas
1 cebolla pequeña, finamente picada
1 zanahoria mediana, rallada
2 dientes de ajo, picados
1 huevo
3 cucharadas de pan rallado
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de pimentón
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva, cantidad necesaria para cocinar
Cómo hacer hamburguesas de lenteja, paso a paso
En un recipiente amplio, aplasta las lentejas cocidas con un tenedor hasta formar una pasta espesa.
Agrega la cebolla finamente picada, la zanahoria rallada y el ajo triturado, integrando todo de manera uniforme con las lentejas.
Luego, incorpora el huevo, el pan rallado, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta, mezclando hasta que la preparación quede homogénea y todos los componentes estén bien distribuidos.
Toma porciones de la mezcla con las manos y moldealas en forma de hamburguesas del tamaño que prefieras, presionando bien para que mantengan su forma al cocinarse.
Calienta una sartén con un chorrito de aceite de oliva a temperatura media.
Cocina las hamburguesas de lentejas unos 4 a 5 minutos por cada lado, hasta que adquieran un color dorado y una textura ligeramente crujiente por fuera.
Sirve las hamburguesas colocándolas en pan y acompáñalas con tus ingredientes preferidos, como hojas de lechuga, rodajas de tomate, aguacate y tu salsa favorita.