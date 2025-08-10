Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025

En el marco de la 73° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy domingo 10 de agosto se desarrollará el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto.

Las Representantes Nacional, Martina Rauschemberger, y la Representante Provincial, Josefina Blanco, estarán presentes ambos días del evento.

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

