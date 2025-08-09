sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 09:57
Estudiantes.

FNE 2025: Candela Robles, la nueva representante del Comercial N°3

Candela Robles fue elegida reina del Comercial N°3. Emilia Padilla y Florencia Bejarano completaron la corte en una noche de alegría y baile para FNE 2025.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
FNE 2025: Candela Robles, la nueva representante del Comercial N°3

FNE 2025: Candela Robles, la nueva representante del Comercial N°3

La Escuela Provincial de Comercio N°3 “José Manuel Estrada” vivió una noche cargada de emoción, música y celebración con la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025). Entre aplausos y ovaciones, Candela Robles fue coronada como reina de la institución, ganándose el cariño de sus compañeros y del público presente.

Junto a ella, Emilia Padilla recibió la banda de primera princesa y Florencia Bejarano fue elegida segunda princesa, completando una corte que será parte de los festejos de septiembre. En el marco del evento, también se consagró como Chico 10 a Enzo Salazar, quien destacó por su simpatía y participación.

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3

Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025

La elección, enmarcada en la promo 2025 de “Los Piratas” del Comer, estuvo acompañada de coreografías, shows en vivo y la alegría característica de los estudiantes que viven con entusiasmo la cuenta regresiva hacia la gran fiesta jujeña.

Las representantes de la FNE 2025

La elección en el Comercial N°3 se suma a las ya realizadas en otras instituciones educativas de la provincia, que definieron a sus representantes para la FNE 2025:

  • Dr. Manuel Belgrano

  • Colegio del Huerto: Luisana Bazzi

  • Colegio Che Il: Ámbar Marjanov Aid

  • Colegio Nuevo Horizonte 1: Briana Fernández

  • Colegio Martín Pescador: Candela García Antoraz

  • Colegio Antonio María Gianelli: Nicole Ciares

  • Complejo Educativo José Hernández: Constanza Read

  • Colegio EMDEI: Maité Berral Baldiviezo

  • Colegio Remedios de Escalada: Marina Paoloni

  • Colegio Los Lapachos: Luciana Anze Salazar

  • Colegio Santa Bárbara: María Victoria Zamar

  • Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”: Naire Matorras

  • Colegio Mayor Jujuy: Joaquina Ramírez

  • Comercial 1: Ángeles Zenteno

  • Colegio Santa Teresita: Santina Muñoz

  • IPSEL: Kiara Caliva

  • Colegio del Salvador: Serena Vacaflor

  • Secundario 34: Kiara Vilte

  • Bachillerato 6: Angelina Notario

  • Secundario 33 de Reyes: Máxima Rosario Massari

  • Colegio Blaise Pascal: Catalina Garnier

  • Escuela de Minas: Emma Coronell

  • Secundario Canónigo Gorriti: Olivia Lenarduzzi

  • Secundario 43: Virginia Mamaní

  • Secundario 35: Antonella Díaz

