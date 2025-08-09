FNE 2025: Candela Robles, la nueva representante del Comercial N°3

La Escuela Provincial de Comercio N°3 “José Manuel Estrada” vivió una noche cargada de emoción, música y celebración con la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025). Entre aplausos y ovaciones, Candela Robles fue coronada como reina de la institución, ganándose el cariño de sus compañeros y del público presente.
Junto a ella, Emilia Padilla recibió la banda de primera princesa y Florencia Bejarano fue elegida segunda princesa, completando una corte que será parte de los festejos de septiembre. En el marco del evento, también se consagró como Chico 10 a Enzo Salazar, quien destacó por su simpatía y participación.
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
Elección de la Escuela Provincial de Comercio N°3 "José Manuel Estrada" 2025
La elección, enmarcada en la promo 2025 de “Los Piratas” del Comer, estuvo acompañada de coreografías, shows en vivo y la alegría característica de los estudiantes que viven con entusiasmo la cuenta regresiva hacia la gran fiesta jujeña.
Las representantes de la FNE 2025
La elección en el Comercial N°3 se suma a las ya realizadas en otras instituciones educativas de la provincia, que definieron a sus representantes para la FNE 2025:
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.