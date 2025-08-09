FNE 2025: Eunice Ortega  es la nueva representante del Colegio Divino Redentor

En una noche que se vivió con mucha emoción y alegría, el Colegio Divino Redentor eligió a su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025). Se trata de Eunice Ortega , quien llevará el estandarte de uno de los colegios más tradicionales de la provincia en la elección capital.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T010641.484
Representante: Eunice Ortega
1era princesa: Morena Montes Ibarra
2da princesa: Erika Flores
1era dama de honor: Ana Leithold
2da dama de honor: Morena Villena
Miss Elegancia: Delfina Valdez
Miss Simpatía: Aylen Sinoz
Chico 10: Apolo Juárez
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-08T211546.066
Además, Apolo Juárez fue elegido como el Paje 10 y también representará al Nacional en la elección provincial, que se desarrollará durante la Semana de los Estudiantes en Ciudad Cultural.
El evento tuvo lugar en un boliche que se mostró completamente colmado por la familia educativa del Divino Redentor. Estudiantes, docentes, familias y egresados acompañaron una noche que combinó emoción, música, reconocimientos y alegría estudiantil.
Las representantes de la FNE 2025
- Dr. Manuel Belgrano
- Colegio del Huerto - Luisana Bazzi
- Colegio Che Il - Ámbar Marjanov Aid
- Colegio Nuevo Horizonte 1 - Briana Fernández
- Colegio Martín Pescador - Candela García Antoraz
- Colegio Antonio María Gianelli - Nicole Ciares
- Complejo Educativo José Hernández - Constanza Read
- Colegio EMDEI - Maité Berral Baldiviezo
- Colegio Remedios de Escalada - Marina Paoloni
- Colegio Los Lapachos - Luciana Anze Salazar
- Colegio Santa Bárbara - María Victoria Zamar
- Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño" - Naire Matorras
- Colegio Mayor Jujuy - Joaquina Ramírez
- Comercial 1 - Ángeles Zenteno
- Colegio Santa Teresita - Santina Muñoz
- IPSEL - Kiara Caliva
- Colegio del Salvador - Serena Vacaflor
- Secundario 34 - Kiara Vilte
- Bachillerato 6 - Angelina Notario
- Secundario 33 de Reyes - Máxima Rosario Massari
- Colegio Blaise Pascal - Catalina Garnier
- Escuela de Minas - Emma Coronell
- Secundario Canónigo Gorriti - Olivia Lenarduzzi
- Secundario 43 - Virginia Mamaní
- Secundario 35 - Antonella Díaz
Palpalá
- Colegio FASTA San Alberto Magno - Valentina Rebollo
- EET N° 1 "General Savio" - Constanza Méndez
- Colegio Domingo Faustino Sarmiento - Martina Vilca
- Comercial N° 2 - Camila Arenas
¿Cuándo es la Fiesta Nacional de los Estudiantes?
Según lo establecido en el anuario escolar 2025/26 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 27 de septiembre de este año.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.