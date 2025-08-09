FNE 2025: Eunice Ortega  es la nueva representante del Colegio Divino Redentor

En una noche que se vivió con mucha emoción y alegría, el Colegio Divino Redentor eligió a su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025). Se trata de Eunice Ortega , quien llevará el estandarte de uno de los colegios más tradicionales de la provincia en la elección capital.

1era princesa: Morena Montes Ibarra

2da princesa: Erika Flores

1era dama de honor: Ana Leithold

2da dama de honor: Morena Villena

Miss Elegancia: Delfina Valdez

Miss Simpatía: Aylen Sinoz

Chico 10: Apolo Juárez

Además, Apolo Juárez fue elegido como el Paje 10 y también representará al Nacional en la elección provincial, que se desarrollará durante la Semana de los Estudiantes en Ciudad Cultural.

El evento tuvo lugar en un boliche que se mostró completamente colmado por la familia educativa del Divino Redentor. Estudiantes, docentes, familias y egresados acompañaron una noche que combinó emoción, música, reconocimientos y alegría estudiantil.

Las representantes de la FNE 2025

Dr. Manuel Belgrano

Colegio del Huerto - Luisana Bazzi

Colegio Che Il - Ámbar Marjanov Aid

Colegio Nuevo Horizonte 1 - Briana Fernández

Colegio Martín Pescador - Candela García Antoraz

Colegio Antonio María Gianelli - Nicole Ciares

Complejo Educativo José Hernández - Constanza Read

Colegio EMDEI - Maité Berral Baldiviezo

Colegio Remedios de Escalada - Marina Paoloni

Colegio Los Lapachos - Luciana Anze Salazar

Colegio Santa Bárbara - María Victoria Zamar

Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño" - Naire Matorras

Colegio Mayor Jujuy - Joaquina Ramírez

Comercial 1 - Ángeles Zenteno

Colegio Santa Teresita - Santina Muñoz

IPSEL - Kiara Caliva

Colegio del Salvador - Serena Vacaflor

Secundario 34 - Kiara Vilte

Bachillerato 6 - Angelina Notario

Secundario 33 de Reyes - Máxima Rosario Massari

Colegio Blaise Pascal - Catalina Garnier

Escuela de Minas - Emma Coronell

Secundario Canónigo Gorriti - Olivia Lenarduzzi

Secundario 43 - Virginia Mamaní

Secundario 35 - Antonella Díaz

Palpalá

Colegio FASTA San Alberto Magno - Valentina Rebollo

EET N° 1 "General Savio" - Constanza Méndez

Colegio Domingo Faustino Sarmiento - Martina Vilca

Comercial N° 2 - Camila Arenas

¿Cuándo es la Fiesta Nacional de los Estudiantes?

Según lo establecido en el anuario escolar 2025/26 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 27 de septiembre de este año.