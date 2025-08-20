EN VIVO: minuto a minuto de la sesión maratónica en Diputados

Live Blog Post

Habilitan el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados dio luz verde a la discusión de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. La moción alcanzó 166 votos afirmativos, lo que permitió que el proyecto vuelva a estar en debate parlamentario.

La diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, destacó la importancia del paso logrado. “Es una alegría que se haya habilitado el tratamiento. Ahora debemos mantener el quórum porque las familias nos están esperando para que esta necesidad se convierta en una realidad”, expresó.

El oficialismo había intentado bloquear la iniciativa, aunque sin éxito, por lo que la norma continuará su curso en el Congreso con la posibilidad de revertir la decisión del Poder Ejecutivo.