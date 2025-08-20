EN VIVO: minuto a minuto de la sesión maratónica en Diputados

Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados hará una mega sesión este miércoles para tratar los vetos de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al respecto dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios.
Habilitan el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad
La Cámara de Diputados dio luz verde a la discusión de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. La moción alcanzó 166 votos afirmativos, lo que permitió que el proyecto vuelva a estar en debate parlamentario.
La diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, destacó la importancia del paso logrado. “Es una alegría que se haya habilitado el tratamiento. Ahora debemos mantener el quórum porque las familias nos están esperando para que esta necesidad se convierta en una realidad”, expresó.
El oficialismo había intentado bloquear la iniciativa, aunque sin éxito, por lo que la norma continuará su curso en el Congreso con la posibilidad de revertir la decisión del Poder Ejecutivo.