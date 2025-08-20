miércoles 20 de agosto de 2025
EN VIVO: minuto a minuto de la sesión maratónica en Diputados

Diputados hará una mega sesión este miércoles para tratar los vetos de Javier Milei. Seguí EN VIVO el minuto a minuto de la sesión en el Congreso.

Redacción de TodoJujuy
Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados hará una mega sesión este miércoles para tratar los vetos de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al respecto dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios.

La sesión minuto a minuto

Habilitan el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados dio luz verde a la discusión de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. La moción alcanzó 166 votos afirmativos, lo que permitió que el proyecto vuelva a estar en debate parlamentario.

La diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, destacó la importancia del paso logrado. “Es una alegría que se haya habilitado el tratamiento. Ahora debemos mantener el quórum porque las familias nos están esperando para que esta necesidad se convierta en una realidad”, expresó.

El oficialismo había intentado bloquear la iniciativa, aunque sin éxito, por lo que la norma continuará su curso en el Congreso con la posibilidad de revertir la decisión del Poder Ejecutivo.

Hay quórum en Diputados

La oposición logró el quórum a las 12:17 y Martín Menem dio inicio a la sesión donde se tratarán los vetos de Javier Milei.

El kirchnerismo confirmó su apoyo a las subas de jubilaciones y moratoria previsional

El diputado K, Itai Hagman, cabeza de lista para las elecciones legislativas nacionales en CABA, confirmó el respaldo del bloque a las subas de jubilaciones y restitución de la moratoria previsional, con un fuerte mensaje al resto de la oposición.

Fuerte cruce entre Adorni y Stolbizer previo a la sesión en Diputados

Previo a la sesión en Diputados, en la que parte de la oposición buscará derogar cuatro vetos del presidente Javier Milei, hubo un fuerte cruce entre el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la legisladora de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer.

La diputada publicó en su cuenta de X, con críticas del Presidente: "La degeneración fiscal avamza. Hace unos días, Milei dijo que financiar al Hospital Garrahan ($150 mil millones al año adicionales al presupuesto actual) ponía en riesgo el plan económico. Una semana después, tomó deuda por $9 billones al 4% mensual: $360 mil millones por mes. Y el lunes sumó otros $4 billones más: $160 mil millones por mes".

El Gobierno anunció que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad

En la previa a la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que la medida podría concretarse gracias a los ahorros por pensiones por invalidez mal otorgados. De esta manera, la Casa Rosada busca desactivar el rechazo a los vetos y abrir negociaciones con la oposición.

Javier Milei seguirá de cerca la sesión en Diputados

Como en cada sesión de relevamiento para el Ejecutivo, el presidente Javier Milei suspendió su agenda para este miércoles y se estima que seguirá el debate desde Olivos.

Temáticas de la sesión

En el temario a tratar se incluirán los vetos a las leyes de Emergencia en Discapacidad, incremento a las jubilaciones y nueva moratoria, los proyectos de los gobernadores sobre reparto de recursos y una iniciativa para destrabar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

Diputados se prepara para una maratónica sesión.
Qué dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios. Según el funcionario, el Poder Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

“Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar”, aseveró el ministro.

Cuándo es la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados convocó a una extensa sesión para el 20 de agosto al mediodía, en la cual se pondrán a debate asuntos sensibles para el oficialismo, entre ellos los vetos dispuestos por Javier Milei.

