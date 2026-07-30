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30 de julio de 2026 - 10:41
País.

PBI por provincia: a qué países se parecen las economías de cada distrito argentino

Las diferencias regionales reflejan una fuerte brecha económica: Neuquén crece por Vaca Muerta, y otras provincias quedan rezagadas. ¿Qué pasa con Jujuy?

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
A qué país se parece el PBI per cápita de cada provincia argentina.

A qué país se parece el PBI per cápita de cada provincia argentina.

Argentina suele ser considerada un país de ingresos medios, aunque su desempeño económico durante las últimas décadas se ubicó entre los más bajos a nivel mundial. Sin embargo, cada provincia presenta una realidad diferente, con fuertes contrastes en su nivel de desarrollo y en su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita.

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Mientras algunos distritos alcanzan valores similares a los de países desarrollados, otros registran indicadores más cercanos a los de economías con menores niveles de crecimiento y riqueza.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) continúa encabezando el ranking de las jurisdicciones con mayor nivel económico del país. De acuerdo con un informe elaborado por la organización Fundar, su estructura productiva, basada principalmente en el sector de servicios, presenta valores comparables con los de Suiza, con un PBI anual por habitante de aproximadamente 79.776 dólares.

En el segundo puesto aparece Neuquén, una provincia que registró una marcada expansión durante los últimos años impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la explotación no convencional de gas y petróleo. En este caso, el PBI per cápita alcanza niveles similares a los de Estados Unidos, con un valor cercano a los 77.608 dólares por persona.

El grupo de las cinco jurisdicciones con mayor nivel de riqueza se completa con otros tres distritos de la Patagonia argentina. Tierra del Fuego presenta indicadores económicos similares a los de Canadá, mientras que Santa Cruz alcanza valores comparables con los de Nueva Zelanda y Chubut registra un desempeño cercano al de Letonia.

Disparidad regional: ¿A qué país se parecen las economías de las provincias más pobres?

En la parte más baja del ranking aparecen las provincias del norte argentino, que concentran los niveles más reducidos de PBI per cápita del país. Entre ellas, Formosa ocupa el último lugar, con una generación económica anual cercana a los 10.362 dólares por habitante, un valor que se asemeja al registrado por Filipinas.

Un escalón por encima se ubican otros distritos de la región, como Misiones, cuyo desempeño económico guarda relación con el de El Salvador; Corrientes, con indicadores comparables a los de Túnez; y Chaco, con cifras similares a las de Perú.

Sin considerar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias que integran la región pampeana —una de las zonas que concentra la mayor proporción de la producción económica nacional— también muestran diferencias en sus niveles de ingreso. En este grupo, Buenos Aires registra un PBI per cápita cercano a los 22.662 dólares, una cifra comparable con la de México.

Por su parte, Córdoba alcanza un producto por habitante de aproximadamente 26.910 dólares, en niveles similares a los de Serbia, mientras que Santa Fe presenta un valor cercano a los 27.564 dólares, equivalente al de la economía de Mauricio.

El NOA

Dentro de la región del NOA, Tucumán aparece como la provincia con menor nivel de PBI per cápita, con un valor aproximado de 13.302 dólares por habitante al año. Detrás se ubica Salta, cuyos indicadores económicos se asemejan a los de Argelia, con un producto cercano a los 15.790 dólares.

En contraste, Santiago del Estero es el distrito mejor posicionado dentro de la región, con un ingreso por habitante comparable al de Turkmenistán. Más atrás se encuentran Catamarca, con valores similares a los de Colombia, y Jujuy, en niveles cercanos a los de Paraguay.

Conclusiones

De acuerdo con la información recopilada por Argendata, la plataforma de análisis económico perteneciente a Fundar, los territorios que se encontraban entre los más rezagados hacia finales del siglo XIX fueron, en muchos casos, los que registraron los mayores avances en términos de PBI per cápita durante el período posterior.

Entre los ejemplos de esta evolución se destacan Neuquén, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y La Rioja, provincias que lograron una importante mejora relativa a lo largo de las décadas. Sin embargo, existen excepciones a esta tendencia, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya ocupaba el tercer lugar entre los distritos con mayor riqueza en 1895 y, aun así, consiguió la segunda expansión económica más significativa desde entonces, solo detrás de Neuquén.

Además, la orientación que tomó la economía argentina desde la llegada de Javier Milei al Gobierno profundizó las diferencias entre las distintas regiones del país.

El crecimiento de sectores vinculados a la energía, la explotación minera, la actividad agropecuaria y los servicios de intermediación financiera impulsó especialmente a provincias como Neuquén. En cambio, la retracción registrada en áreas como la industria y el comercio afectó con mayor intensidad a jurisdicciones como Buenos Aires.

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